Ngoài hai mẫu trên, bạn có thể chọn Leica D-Lux 4 hay Panasonic GH1 mặc dù Leica đắt còn GH1 kén người dùng, tuy nhiên, chất lượng ảnh rất đẹp.

Canon PowerShot G10 (giá tham khảo từ 8,5 đến 9,5 triệu đồng - hàng xách tay)

Năm 2008, Panasonic ra mắt Lumix LX3 với mục tiêu đánh bại Canon PowerShot G9. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, Canon đã tung ra G10 thay thế cho G9 và thực sự trở thành đối trọng xứng tầm của LX3.

Canon PowerShot G10 sở hữu thân hình lớn, ấn tượng và "pro" hơn so với LX3, lại được trang bị ống kính ngắm quang nên rất phù hợp với những người đam mê nhiếp ảnh. Đây cũng là model đầu tiên của dòng G được Canon trang bị ống kính góc rộng 28 mm, không thua kém nhiều so với ống kính 24 mm của LX3, không những thế G10 còn sở hữu zoom quang 5x lớn hơn so với LX3 là 2,5x. Ngoài ra G9, G10 với độ phân giải cảm biến tương ứng là 12,1 và 14,7 Megapixel đều cao hơn so với đối thủ là 10,1 Megapixel. Tuy nhiên, theo đánh giá của phần đông người dùng, ảnh của G10 sắc nét hơn nhưng lại không thật và tự nhiên bằng LX3. Độ mở ống kính của G10 là f2.8 cũng không lợi thế như f2.0 của LX3 khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Một điểm đáng tiếc nữa là G10 chỉ có thể quay phim với độ phân giải 640 x 480 pixel thay vì chuẩn HD như sản phẩm của Panasonic.

Cách bố trí các phím điều khiển ở LX3 thuận tiện hơn cho người dùng, đồng thời bánh xe để chọn chế độ cũng dễ sử dụng hơn. Bù lại, Canon PowerShot G10 sở hữu phần tay cầm khá lớn, mang lại cảm giác thoải mái và chắc chắn hơn cho người dùng khi cầm máy.

Fujifilm FinePix F200EXR (giá tham khảo từ 5,5 đến 6,5 triệu đồng - hàng xách tay)

FinePix F200EXR trông không thực sự nổi bật với hệ thống các phím chức năng dễ hiểu và dễ sử dụng. Máy sở hữu ống kính với các thông số gần như tương tự Canon PowerShot G10 với góc rộng 28 mm, zoom quang 5x và độ mở ống kính tối đa f2.8. Chất lượng ống kính tất nhiên không thể so sánh với ống kính "hàng hiệu" Leica DC Vario-Summicron được tích hợp trong Lumix LX3.

Tuy nhiên, không bỗng dưng mà FinePix F200EXR liên tục nằm trong top các máy ảnh bán chạy nhất châu Á trong những tháng vừa qua của tạp chí Cnet. Sản phẩm này của Fujifilm chính là một trong những chiếc máy ảnh đầu tiên được tích hợp cảm biến "ba trong một" Super CCD EXR. Ba điểm ưu việt hơn hẳn so với các loại cảm biến thông thường này là độ phân giải cao (12 Megapixel), cho phép chụp ảnh với độ nhạy sáng cao (ISO tối đa 12.800) và dải tương phản rộng (rộng hơn 800% so với các dòng máy ảnh phổ thông) mà vẫn không ảnh hưởng đến màu sắc và độ nét của các bức ảnh. Cùng với đó, máy cũng cung cấp những chế độ phù hợp để phát huy tối đa những điểm mạnh của mình.

Với công nghệ ưu việt đang sở hữu, FinePix F200EXR thực sự là một sự thay thế không tồi cho Panasonic Lumix LX3

Leica D-Lux 4 (giá tham khảo: 17 triệu đồng - hàng xách tay)

Do D-Lux 4 và Panasonic Lumix LX3 cùng sở hữu ống kính DC Vario-Summicron của Leica, nên hai chiếc máy này có các thông số kỹ thuật gần như giống hệt nhau. Với những ưu điểm như góc rộng 24 mm, độ mở ống kính lớn f2.0 và quay phim chuẩn HD. Hình dáng bên ngoài của chúng cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Khác biệt có lẽ nằm duy nhất ở tính thương hiệu, nếu không quá quan tâm đến giá cả thì Leica D-Lux 4 là một sự lựa chọn mang lại cho bạn nhiều thứ hơn là một chiếc máy ảnh thông thường cho ra hình ảnh đẹp.

Panasonic GH1 (giá tham khảo: hơn 30 triệu đồng (thân máy) - hàng xách tay)

Nếu không ưa ba lựa chọn trên, muốn "đổi gió" mà vẫn không thích dáng vẻ to uỳnh của DSLR thì bạn có thể nghĩ đến máy số ống kính rời định dạng Bốn phần ba siêu nhỏ (Micro Four Thirds). Tuy là một mẫu máy ảnh số ống kính rời nhưng GH1 sử dụng khá dễ, dáng hình lại nhỏ gọn, màn hình lật xoay tiện dụng. GH1 rất thích hợp với những người muốn chuyển từ máy compact lên DSLR.

Máy có độ phân giải cảm biến 12,1 Megapixel, khi chụp các bức ảnh với tỷ lệ khung hình 4:3, 3:2, 16:9 và 1:1 vẫn giữ được góc chụp cũng như độ phân giải tương đương. GH1 cho phép điều chỉnh các thông số và cho chất lượng hình ảnh tốt giống những chiếc DSLR tầm trung khác như của Canon hay Nikon. Bán kèm với máy là ống kính siêu zoom Lumix G Vario HD (tiêu cự 14 - 140 mm, độ mở ống kính f4.0-5.8) với cơ chế lấy nét tự động liên tục không gây ồn khi lấy nét và đóng mở khẩu độ. Ngoài chất lượng hình ảnh, điểm nổi bật ở GH1 chính là khả năng quay phim chuẩn Full HD (1.920 x 1.080 pixel), tốc độ 24 khung hình mỗi giây cho hình ảnh sắc nét.

Đây là mẫu máy ảnh theo định dạng Micro Four Thirds thứ hai của Panasonic.