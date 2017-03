Số liệu dưới đây được thống kê dựa theo trang web bán hàng lớn nhất thế giới,Amazon.

Panasonic Lumix DMC-ZS7

Phiên bản Lumix DMC-ZS7 nổi bật với khả năng định vị GPS tích hợp hơn 500.000 điểm trên 73 nước trên toàn thế giới giúp người chụp đánh dấu địa điểm lên bức ảnh dễ dàng. Bên cạnh đó, phiên bản này còn nổi bật nhờ được trang bị bộ xử lý hình ảnh cải tiến Venus Engine HDII có thể đưa ra cá giải thuật xử lý khác nhau tùy thuộc vào nội dung của bức ảnh.

DMC-ZS7 có cảm biến 12,1 triệu điểm ảnh, ống kính đẳng cấp LEICA DC VARIO ELMAR với zoom quang 12x (25-300mm), cơ chế chống rung Power O.I.S, màn hình 3 inch độ phân giải cao 460.000 điểm ảnh và khả năng quay video AVCHD 720p, tốc độ 30 khung hình/giây. Máy cũng không kém phần chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ đầy đủ các thông số phơi sáng chỉnh tay bao gồm các chế độ Ưu tiên cửa trập, Ưu tiên độ mở và chỉnh tay hoàn toàn (Manual).

Model này có giá bán khoảng hơn 7 triệu đồng (hàng xách tay).

Canon Digital IXUS 100 IS (PowerShot SD780 IS/ IXY DIGITAL 210IS)

Dù đã ra mắt cách đây khá lâu nhưng đây vẫn là một trung những model xứng đáng nằm trong sự lựa chọn của người dùng với chất lượng ảnh không làm hổ thẹn dòng máy du lịch của Canon.

Canon IXUS 100 IS được trang bị cảm biến 12,1 Megapixel và khả năng quay video độ phân giải cao lên tới 720p. Do được đặt trong phân khúc máy compact tầm trung nên 100 IS bị hạn chế ở một số tính năng như zoom quang của chỉ đạt 3x tương đương 33 – 100 mm ở máy phim.

Máy có giá bán chính hãng tại Việt Nam khoảng 6,8 triệu đồng.

Canon Digital IXUS 95 IS (PowerShot SD1200 IS/IXY Digital 110IS)

Chiếc IXUS 95 nhỏ gọn, dễ thương nhưng vẫn tiện dụng, có tới 6 màu để lựa chọn: bạc, xám sẫm, cam, xanh lá, tím và xanh dương. Các phím điều khiển khá tiêu chuẩn, một phím gạt cho 3 tùy chọn: tự động thông minh (Smart Auto), cảnh sẵn (Program/Scene), và phim (movie).

Model này cũng có chất lượng hình ảnh tốt hơn so với nhiều đối thủ cùng dòng khác. Màu sắc lên đẹp, phơi sáng cũng tốt dù thi thoảng cũng bị cháy ở vùng quá sáng (highlight clipping).

Máy có giá bán chính hãng tại Việt Nam khoảng 5,8 triệu đồng.

Canon EOS 500D

Mặc dù là chiếc máy ảnh DSLR thuộc dòng phổ thông (entry-level), nhưng 500D sở hữu những tính năng giống như dòng chuyên nghiệp. Máy cho chất lượng ảnh tốt bằng bộ xử lý hình ảnh DIGIC 4 14 bit, tốc độ chụp ảnh 3,4 khung hình/giây, cảm biến 15,1 Megapixel, quay phim HD lên tới 1080p.

Sau EOS 5D Mark II, đây là chiếc máy ảnh DSLR tiếp theo của Canon cho phép quay phim HD, với chế độ full HD 1.920 x 1.80 pixel, 20 khung hình/giây (12 phút); 1.280 x 720 pixel, 30 khung hình/giây (18 phút).

Model này có giá bán chính hãng khoảng 18 triệu đồng.

Canon PowerShot S90 IS

S-series là dòng compact chuyên nghiệp vốn chỉ đứng sau G-series với phiên bản S90 có nhiều đổi mới trong thiết kế so với các model trước đây. Đây cũng là sản phẩm giúp Canon cạnh tranh trực tiếp với LX3 của Panasonic, model chiếm ngôi vị máy ảnh bán chạy tại châu Á quá lâu.

Ống kính của model này ấn tượng với góc rộng và độ mở lớn, tiêu cự 28 - 105 mm, f/2.0 – 4.9. Cảm biến khá lớn, kích cỡ 1/1,7", tương tự như trên phiên bản cao cấp G11 ra cùng đợt, nhưng cũng chỉ giữ ở 10 triệu điểm ảnh để duy trì khả năng bắt sáng của cảm biến. Vẫn thuộc hàng cao cấp nên S90 cũng được trang bị hệ thống giảm nhiễu kép mới nhất của Canon trên cơ sở cảm biến và công nghệ xử lý hình ảnh DIGIC 4 như trên phiên bản G11.

Canon PowerShot S90 IS có giá bán chính hãng tại Việt Nam là 12,4 triệu đồng.

Nikon D90

Nikon D90 là mẫu máy ảnh số ống kính rời đầu tiên trên thế giới có khả năng quay video HD 720p (1.280 x 720 pixel). Nó ra đời với sứ mệnh tiếp nối thành công của D80, đồng thời cạnh tranh với một đối thủ cũng vừa mới ra mắt là EOS 50D của Canon.

Nikon D90 được bán với giá khoảng hơn 14 triệu đồng nguyên thân máy tại Việt Nam (hàng xách tay).

PowerShot G11

PowerShot G11.

PowerShot G11 là phiên bản mới nhất trong dòng máy ảnh du lịch cao cấp G series của "đại gia" Canon. Ra đời với sứ mệnh thay thế tiền nhiệm G10, sản phẩm hướng đến đối tượng là những người yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh mà ngại mang theo những chiếc DSLR nặng nề, phức tạp. Song hành với "đàn em" S90 ra mắt cùng thời điểm, Canon PowerShot G11 thể hiện tham vọng đẩy lùi tầm ảnh hưởng của Panasonic Lumix LX3 trên "mảnh đất" máy ảnh compact bán chuyên màu mỡ.

Máy có giá bán chính hãng tại Việt Nam xấp xỉ 14 triệu đồng.

