Tuy là model giá rẻ, W220 vẫn sở hữu nhiều tính năng vốn chỉ có ở dòng máy cao cấp, như chống rung quang học Optical SteadyShot, công nghệ nhận dạng khung cảnh, nhận dạng nụ cười, tối ưu hóa dài tương phản.

Sony Cyber-shot W220 thiết kế thời trang. Ảnh: Imaging-resource.

Vẫn duy trì thiết kế thời trang vốn là thế mạnh của Sony, W220 có kích thước siêu gọn (95 x 57 x 22 mm) và trọng lượng chỉ khoảng 130 gram, chưa kể pin. Không thu hút bằng những đường cong như dòng IXUS của Canon, W220 lại trông bắt mắt với phần vỏ đồng màu khá phẳng và nhẵn. Cạnh máy được bo tròn, hai bên hông là lớp viền mạ crom sáng bóng. Máy thiếu ống ngắm quang học do bị màn hình lớn 2,7 inch chiếm chỗ.

Kích thước nhỏ bé của W220 sẽ khiến bạn bối rối khi muốn cầm bằng hai tay. Mặt sau với hệ thống phím bố trí rải rác cũng không hề có chỗ đặt ngón cái một cách thoải mái ngoài việc tì lên nút xoay chọn chế độ (Dial mode). Imaging Resource cho rằng,máy rất tiện khi đút vào túi quần áo, tuy nhiên, khi sử dụng nên chú ý đeo dây bảo vệ để tránh trượt, làm rơi máy.

Mặt sau W220 với các phím chức năng được thiết kế đơn giản. Ảnh: Imaging-resource.

W220 cung cấp cho người dùng khá nhiều cài đặt sẵn trên nút xoay chọn chế độ, như chụp phong cảnh, chụp chân dung ban đêm, chụp thiếu sáng, chụp khi phát hiện nụ cười... Ngoài ra, máy cũng có hai cài đặt cho người mới bắt đầu chụp ảnh: Auto (chụp tự động) và Easy (chụp đơn giản). Trong chế độ chụp tự động, W220 mặc định bật một loạt các tính năng thông minh như cân bằng trắng tự động, nhận diện khung cảnh iSCN, nhận diện khuôn mặt, bù trừ sáng và sửa lỗi mắt đỏ.

LCD của máy có kích thước 2,7 inch, độ phân giải 270.000 điểm ảnh, nhỉnh hơn một chút so với những mẫu máy ảnh giá rẻ khác. Màn hình này khá sáng và nét, tuy nhiên, hơi lóa dưới ánh sáng mặt trời. Bạn có thể dễ dàng quan sát hình ảnh từ mọi góc độ mà không sợ bị sai lệch màu như LCD của TV. Theo Imaging Resource, chất lượng ảnh hiển thị khá tốt, tuy nhiên, có vẻ hơi kém tương phản so với model ngang tầm là Canon IXUS 95 IS.

Ảnh crop cho thấy ống kính Carl Zeiss gây sắc sai tại tùy chỉnh góc rộng (trái) nhiều hơn là tele (phải). Ảnh: Imaging Resource.

Khi nhấn nút khởi động, ống kính bật ra và bạn có thể sử dụng được máy sau 2 giây. Bạn cũng có thể bật máy trong chế độ xem lại ảnh bằng cách nhấn nút Playback ở mặt sau.

W220 mất khoảng 3 đến 4 giây cho một chu trình zoom từ góc rộng nhất tới hẹp nhất hoặc ngược lại. Ống kính Carl Zeiss 4x bao trùm tiêu cự 30 tới 120 mm khi quy về hệ máy phim. Theo đánh giá của Imaging Resource, máy cho chất lượng ảnh khá tốt khi chụp đủ sáng dù đôi lúc vẫn xảy ra hiện tượng viền tím tại những khu vực có độ tương phản cao. Sắc sai xuất hiện tại tùy chỉnh góc rộng nhiều hơn là tele và có thể nhận ra nếu in cỡ 20 x 25 cm trở lên. Công nghệ chống rung quang học SteadyShot làm việc rất tốt, giúp có được những thước chụp thiếu sáng mà không phải tăng ISO. W220 cũng có khả năng chụp macro ở khoảng cách rất gần, chỉ khoảng 36 mm tương ứng vùng không gian thực kích cỡ 38 x 51 mm. Chất lượng ảnh có thể nói là tốt so với tầm giá.

Ảnh chụp tại ISO 100 và 200 hơi mờ do công nghệ khử nhiễu làm việc mạnh. Nhiễu xuất hiện ngay từ ISO 400 và khi lên tới ISO 3.200, ảnh không thể sử dụng được dù là in cỡ nhỏ. Ảnh: Imaging Resource.

Cảm biến SuperHAD CCD của W220 có độ phân giải 12,1 Megapixel. Do tích hợp quá nhiều điểm ảnh lên phiến sensor có kích cỡ khiêm tốn 1/2,3 inch nên ảnh cho bởi W220 bị nhiễu ngay từ ISO 400. Những thước chụp tại ISO 3.200 hầu như không thể sử dụng dù là in cỡ nhỏ. Công nghệ khử nhiễu làm việc mạnh cũng khiến cho những thước chụp tại ISO 100 và 200 có xu hướng hơi mờ, tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được. Cân bằng trắng trong chế độ tự động làm việc rất ổn. Ảnh thu được tốt hơn đa số máy ảnh cùng mức giá nếu so về độ chân thực màu. Tại chế độ cân bằng dưới ánh sáng đèn dây tóc, màu lại hơi rực tuy nhiên không đáng lo ngại.



Độ trễ màn trập trên W220 chỉ khoảng 0,37 giây, tốc độ chụp liên tiếp cũng đạt khoảng 1,7 hình/giây, chấp nhận được với một model giá rẻ. Tuy nhiên, máy mất tới 1,69 giây để chờ giữa 2 ảnh trong chế độ chụp đơn (Single shot). Con số này vọt lên 5 giây nếu sử dụng đèn flash. W220 cho phép ghi video phân giải tối đa 640 x 480 pixel theo chuẩn MPEG. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng zoom quang học trong chế độ quay phim.

Pin Li-ion trên máy có dung lượng lên tới 960 mAh, giúp chụp tối đa 370 kiểu nếu được sạc đầy. Con số này quả thực rất ấn tượng so với một model "mình gầy" như W220.

Sony DSC-W20 hiện đang có giá khoảng 200 USD cho hàng xách tay tại Việt Nam. Máy có nhiều màu sặc sỡ (đen, trắng, xanh da trời, hồng).

Theo Trần Hạ (Sohoa)