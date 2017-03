Máy ảnh Fujifilm XP30 siêu bền. (Nguồn: Internet)

Các kích cỡ bên ngoài của XP30 không đổi so với XP10, song chiếc camera mới được trang bị cảm biến 14MP (so với 12MP) và có thêm khả năng quay video 720p. Cũng giống với XP10, XP30 có thể chịu nước ở độ sâu 10 foot (3m), chống rơi từ độ cao 3 foot và chịu lạnh trong môi trường 14 độ F (âm 10 độ C).



Chức năng GPS sẽ bổ sung dữ liệu vị trí vào mỗi bức ảnh một cách đều đặn, cho phép người dùng thiết lập một bản đồ. Máy ảnh có chế độ chống rung với màn hình 2,7 LCD inch và thân máy chắc chắn.



Ngoài ra, model XP20 cũng sẽ sớm được bổ sung với các thông số kỹ thuật tương tự ngoại trừ cảm biến GPS.



Cả hai model mới sẽ xuất hiện với các gam màu xanh lá cây, da cam, xanh da trời, đen và xám. Chiếc XP30 sẽ ra mắt trong tháng Giêng còn XP20 là một tháng sau đó với giá bán dự kiến lần lượt là 240 và 200 USD./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)