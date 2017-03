Những mẫu máy ảnh DSLR được người dùng ưa chuộng gồm Nikon D90, Canon EOS 550D, EOS 60D và EOS 7D. Ảnh: Hiển Xăm.

Tháng 4 không phải thời điểm "hot" của làng máy ảnh số, lượng máy bán ra ở các cửa hàng trong Hà Nội ổn định, riêng thời điểm gần nghỉ lễ 30/4, lượng khách mua máy DSLR có tăng. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán DSLR dịp này, ngoài nhu cầu của khách trước kỳ nghỉ lễ dài, còn kể đến những chương trình marketing của các cửa hàng ngoài Hà Nội.

Anh Bình, phụ trách kinh doanh mặt hàng máy ảnh tại cửa hàng Digiworld (Hàng Bài, Hà Nội), cho biết, thời gian qua, đa phần người mua tìm đến những dòng máy ảnh phổ thông tầm 16, 17 triệu đồng, như Canon 550D và Nikon D90. Tuy trong thời gian này có nhiều mẫu DSLR phổ thông mới xuất hiện, như Canon 600D hay Nikon D5100, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa mặn mà lắm do tính năng chưa thực sự vượt bậc và giá thành còn khá cao so với những DSLR tiền nhiệm. Cả hai máy mới của Nikon và Canon đều tầm hơn 18 triệu đồng. So với Canon và Nikon, DSLR của Sony và Pentax kén người chơi hơn nên lượng tiêu thụ không nhiều bằng.

Theo anh Vũ, cửa hàng Vũ Nhật (Tràng Thi, Hà Nội), bên cạnh những dòng phổ thông, máy ảnh bán chuyên như Canon 60D và 7D bán tốt. Riêng Canon 7D tháng vừa qua hiếm hàng, nhiều người tìm mua mà không có. Những nơi còn hàng thì đẩy giá lên rất cao.

Anh Hoàng Hải, nhân viên kiểm toán của một công ty nước ngoài ở Hà Nội, đang tìm mua Canon EOS 7D, cho biết, giá Canon 7D bây giờ quá cao. Nếu trước đây thân máy này chỉ khoảng 29 triệu đồng thì nay đã lên gần 33 triệu. Cùng với 7D, Canon 5D Mark II cũng ở tình trạng tương tự. Tuy nhiên, Canon 5D Mark II hay Nikon D3s là dạng máy chuyên nghiệp nên kén khách và số lượng bán được cũng hạn chế.

Lý do khiến một số mẫu của Canon khan hàng là nguồn cung cấp từ hãng này tại Nhật đang bị gián đoạn bởi thiên tai.

Một khách hàng đang đắn đo trước loạt máy ảnh DSLR. Ảnh: Hiển Xăm.

Cũng bởi nguyên nhân nguồn cung từ Nhật bị gián đoạn nên tháng qua giá máy DSLR nhìn chung tăng từ 30 tới 50 USD, tuy nhiên, một số máy phổ thông như Nikon D90 hay Canon 550D không bị biến động về giá do nguồn hàng được nhập về Việt Nam từ trước đó còn nhiều.

Theo đại diện của cửa hàng Vũ Nhật (Hà Nội), nguồn cung cho thị trường trong thời gian tới sẽ ổn định hơn do Nhật chuyển sản xuất sang các nước thứ ba. Do đó, giá của DSLR trong thời gian tới sẽ có thay đổi.

Theo Hiển Xăm (Sohoa)