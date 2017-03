Trong xu hướng 'bình dân hóa" DSLR, các hãng đang tìm cách tích hợp thêm công nghệ mới, mặt khác lại cố gắng đơn giản hóa hệ thống điều khiển của các sản phẩm giá rẻ này nhằm thu hút sự chú ý với người tiêu dùng.

Sau đây là một số mẫu DSLR phổ thông theo gợi ý của tạp chí Cnet Asia .

1. Canon EOS 500D

Mới được giới thiệu vào tháng 3, Canon EOS 500D được xem là "con át chủ bài" trong chiến lược xâm chiếm lãnh địa DSLR bình dân của hãng máy ảnh hàng đầu thế giới. Mặc dù thuộc dòng phổ thông với mức giá khá rẻ, song 500D sở hữu nhiều tính năng của máy chuyên nghiệp. Cảm biến APS-C độ phân giải 15,1 Megapixel cùng vi xử lý cao cấp DIGIC 4 cho những bức ảnh rõ nét với khả năng tái hiện màu sắc chuẩn xác. Sự cải tiến cổng chuyển đổi tương tự/số 14-bit về mặt lý thuyết sẽ cho dải màu mượt và mịn hơn công nghệ cũ của hãng. ISO của máy trải từ 100 đến 6.400, có thêm tùy chọn để nâng lên tới mức 12.800. Sản phẩm còn được trang bị tính năng khử lỗi đen góc ảnh (Peripheral illumination) và tối ưu hóa dải tương phản (Auto Lighting Optimizer) như model tầm trung 50D. Bên cạnh đó, Canon còn nhắm đến người dùng phổ thông với một giao diên trực quan và chức năng ngắm ảnh sống Live view cùng công nghệ nhận diện khuôn mặt như trên các máy ngắm chụp. 500D có khả năng quay video HD 1080p và 720p khá tốt.

Về nhược điểm, bạn có thể thấy ngay các điểm lấy nét của 500D còn hơi nhỏ, đặc biệt khi xem qua viewfinder. Video chưa thực sự mượt mà khi đẩy chất lượng lên cao nhất và máy cũng không lấy nét liên tục khi đang quay. Nhiễu tại các tùy chọn ISO cao khiến ảnh bị mất nhiều chi tiết cũng như giảm đáng kể tương phản.

Sản phẩm hiện đang được bán tại Việt Nam với giá khoảng 750 USD cho thân máy (hàng xách tay).

2. Nikon D5000

Được giới thiệu chỉ một tháng sau Canon EOS 500D, D5000 là câu trả lời xứng đáng của Nikon nhằm đánh bật các đối thủ khỏi "miếng bánh" DSLR bình dân béo bở.

Máy được trang bị cảm biến CMOS 12,9 Megapixel cùng vi xử lý Expeed cho độ bão hòa màu và khả năng khử nhiễu ngang ngửa model cao cấp D90. Công nghệ nhận diện khung cảnh tiên tiến 3D Color Matrix Metering và hệ thống đo sáng 420 pixel RGB giúp tự động cân bằng trắng và điều chỉnh phơi sáng chuẩn xác trong hầu hết các trường hợp. Tốc độ của máy và chất lượng ảnh cho bởi máy nhỉnh hơn đa số các đối thủ cùng tầm giá. D5000 cũng có chế độ tối ưu hóa dải tương phản (Active D-Lighting) và khả năng chỉnh sửa ảnh ngay trên máy. Sản phẩm quay được video HD 720p với chất lượng âm thanh - hình ảnh mượt mà. Nikon D5000 cũng biết khéo léo tạo điểm nhấn bằng màn hình lật xoay độ phân giải 230.000 điểm ảnh và công nghệ Live View hỗ trợ lấy nét tay.

Về nhược điểm, máy lấy nét hơi chậm trong điều kiện ánh sáng yếu và cũng không thể lấy nét tự động khi đang quay video. Kính ngắm khá nhỏ và tối. Tốc độ đồng bộ flash 1/200 giây chưa thực sự ấn tượng so với các model cùng tầm. Máy cũng không hỗ trợ báng pin do bị màn hình lật xoay chiếm chỗ.

Sản phẩm hiện đang bán tại Việt Nam với mức giá nhỉnh hơn Canon 500D một chút.

3. Sony Alpha A380

Sony Alpha A380 có thiết kế tương tự "người tiền nhiệm" A350 với một chút cải tiến về thiết kế và mức giá khá hợp lý. Màn hình của máy cũng có khả năng lật nhưng không xoay được như đối thủ D5000. Công nghệ chống rung trong thân máy và khử bụi cảm biến được đánh giá khá cao so với đẳng cấp "bình dân" của sản phẩm. Giao diện trực quan và cách thiết kế các phím chức năng khá giống máy compact cũng là một thế mạnh mà hiếm hãng nào đạt được.

Tuy nhiên, sản phẩm không có nhiều cải thiện về mặt kỹ thuật so với "tiền nhiệm". Chất lượng ảnh chưa thật sự ấn tượng, cân bằng trắng nhiều khi hoạt động kém chính xác khiến màu sắc bị sai lệch. Tốc độ của A350 dù nhanh nhưng vẫn không thể so với hai đối thủ "nặng ký" là Nikon D5000 và Canon EOS 500D. Màn hình của A380 cũng hết sức tệ khi chỉ cho người dùng xem được khoảng 90% khung hình khi bật tính năng Live View do thiết kế hạn chế của sensor phụ.

Bộ kit gồm thân máy và ống kính 18 - 55 mm đang được rao bán với giá khoảng 800 USD (hàng xách tay).

4. Olympus E-620

Với kích thước 130 x 94 x 60 mm và trọng lượng chỉ 475 gram, Olympus E-620 là một trong những máy ảnh DSLR gọn nhẹ nhất thị trường hiện nay. Mặc dù vậy, máy vẫn có bộ tính năng phong phú và chất lượng ảnh khá tốt.

Màn hình LCD 2,7 inch của E-620 có thể lật ra ngoài 180 độ và xoay tròn quanh trục tới 270 độ, rất hữu ích khi chụp trong các tình huống phức tạp hoặc chia sẻ ảnh cho người xung quanh. Công nghệ tối ưu hóa dải tương phản (Shadow Adjustment Technology) có thể xem ngay trên màn hình trong chế độ Live View. Bộ công cụ Art Filter còn cho phép người dùng tạo các hiệu ứng đặc biệt ngay trên máy như: tạo ảnh Pop art, ảnh Pin Hole, giả màu máy phim... Tương tự model E-30, sản phẩm có thể chụp và kết hợp các ảnh làm một, sau đó lưu kết quả ra thẻ nhớ. Cảm biến Live MOS của máy được xây dựng theo chuẩn Four Thirds với độ phân giải hiệu dụng 12,3 Megapixel. Tốc độ chụp liên tiếp cao nhất mà máy đạt được là khoảng 4 hình trên giây, không hề thua kém các đối thủ đến từ Canon và Nikon.

Hiện sản phẩm đang được rao bán với mức giá khoảng 600 USD cho thân máy (hàng xách tay).

5. Pentax K-x

Được giới thiệu cách đây gần nửa tháng, Pentax K-x tạo điểm nhấn cho dòng máy ảnh DSLR vốn nổi tiếng đen và cục mịch bằng một thiết kế gọn gàng với trọng lượng vừa phải và thân máy sặc sỡ sắc màu. Tương tự các sản phẩm DSLR của hãng, K-x được trang bị công nghệ chống rung đa chiều ngay trên cảm biến độ phân giải 12,4 Megapixel. Vi xử lý thế hệ mới Pentax Prime II cho tốc độ chụp liên tiếp tới 4,7 hình mỗi giây và khả năng quay phim chuẩn HD 720p khá mượt mà. Máy còn cung cấp cho người dùng 16 "filter số" khá đặc sắc và khả năng tạo ảnh HDR trực tiếp. Màn trập trên K-x có tốc độ tối thiểu 1/6.000 giây, cho phép các nhiếp ảnh gia bắt đứng các chuyển động nhanh hoặc sử dụng khi cần thời gian phơi sáng cực thấp. Không giống như đa phần các máy DSLR sử dụng pin Lithium riêng, K-x lại dùng pin sạc AA Lithium hoặc Ni-MH với khả năng chụp tới 1.900 kiểu.

Sản phẩm sẽ được bán trong thời gian sắp tới với mức giá khoảng 650 USD cho bộ kit gồm thân máy và ống 18-55mm DA L.