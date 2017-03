Leica C.

Leica C thuộc phân khúc máy ảnh du lịch cao cấp nhưng lại là model có giá dễ chịu nếu so với các sản phẩm khác của hãng máy ảnh Đức. Máy sẽ bắt đầu bán ra vào tháng 10 tới đây nhưng Leica không công bố giá cụ thể. Tuy nhiên, máy đang được trang bán lẻ Dale Photo & Digital cho đặt hàng với giá 699 USD (tương đương khoảng 14,8 triệu đồng).

Leica C sử dụng cảm biến CMOS kích thước 1/1,7 inch độ phân giải 12,1 megapixel, ISO hỗ trợ tối đa 12.800. Ống kính theo máy có zoom quang 7,1x cho khoảng tiêu cự 28-200 mm. Màn hình phía sau kích thước 3 inch độ phân giải 920.000 pixel và kính ngắm điện tử độ phân giải 200.000 pixel. Đây cũng là mẫu máy đầu tiên của Leica trang bị đồng thời cả NFC lẫn Wi-Fi nhằm chuyển ảnh, video và dữ liệu từ camera đến thiết bị di động nhanh chóng.

Điểm đặc biệt nhất ở Leica C chính là thiết kế của máy khi được "nhào nặn" từ các chuyên gia thiết kế của hãng xe hơi danh tiếng Audi. Sản phẩm có hai màu là vàng sâm panh và đỏ sẫm. Leica cũng đồng thời ra mắt loạt phụ kiện dành riêng cho mẫu máy ảnh mới và đều được làm từ vật liệu cao cấp.

Phiên bản màu đỏ sẫm.

Đơn cử như chiếc túi xách Leica C - Clutch được làm bằng nỉ Alcantara với dây đeo cùng màu với máy. Bên ngoài được trang trí bằng một miếng kim loại tròn in logo Leica và được đánh bóng bằng cát. Bên trong túi có hai ngăn riêng biệt để đựng máy ảnh và đồ dùng cá nhân. Trong khi đó chiếc túi bọc máy ảnh Leica C - Twist được gắn qua lỗ gắm tripod phía dưới cũng được làm từ chất liệu nỉ Alcantara.

Các phụ kiện như Leica C - Pouch và C- Snap sẽ được bán ra vào tháng 12 năm 2013.

Theo Tuấn Hưng (VNE)