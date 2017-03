Các phiên bản cao cấp như Lumix DMC-LX3 hay Canon PowerShot G11 vẫn trụ hạng ở những vị trí cao. Tuy nhiên, bên cạnh những máy nhỏ nhẹ, cấu hình cao, các tính năng độc đáo khác người của các hãng máy ảnh đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Dưới đây là 10 mẫu máy ảnh bán chạy tại châu Á trong tháng 9 do tạp chí Cnet châu Á bình chọn:

1. Panasonic Lumix DMC-LX3

Ưu điểm : Độ phân giải cao, chụp được nhiều kích cỡ khung hình, ống kính độ mở lớn f2.0, có thể lưu cài đặt tùy biến người dùng, cảm biến kích cỡ lớn.

Nhược điểm : Ở kích cỡ 16:9 không chụp hết được độ phân giải, phần mềm xử lý ảnh RAW còn kém.

Nhận xét : LX3 là một máy ảnh hợp lý với nhiều chức năng thú vị nên có chỗ đứng nhất định trong làng máy ngắm chụp bình dân hiện nay.

2. Fujifilm FinePix F200EXR

Ưu điểm : Chất lượng ảnh tốt ngay cả ở ISO cao, nút chuyển chế độ sử dụng cảm biến đáng tin cậy, dải tương phản động lớn.

Nhược điểm : Thiết kế chưa bắt mắt, chức năng chỉnh tay hạn chế, không ghi được phim HD.

Nhận xét : Mặc dù vẫn còn một số nhược điểm, nhưng có thể nói chất lượng của F200EXR xuất sắc so với các máy cùng cấp.

3. Panasonic Lumix DMC-TZ7

Ưu điểm : Ống kính góc rộng tới 25 mm và zoom tới 12x, khả năng quay phim AVCHD, tốc độ chụp liên tiếp khá nhanh, chất lượng ảnh trên trung bình.

Nhược điểm : Không hỗ trợ chỉnh phơi sáng manual, file nén chuẩn AVCHD có đuôi không thông dụng.

Nhận xét : TZ7 không những là một máy ảnh zoom dài hữu ích cho dân du lịch mà còn cho ra những bức ảnh có chất lượng vào hàng khá. Chỉ tiếc là máy không hỗ trợ chế độ chỉnh tay các thông số phơi sáng.

4. Sony Cyber-shot DSC-TX1

Với nhu cầu thời trang và sành điệu thì các dòng T của Sony luôn là những máy ảnh đứng hàng đầu. TX1 sở hữu 10,2 triệu điểm ảnh, thân hình siêu mỏng chỉ 16,5 mm với kiểu thiết kế trượt tương tự như T90. Điểm đặc biệt ở chỗ Cyber-shot DSC-TX1 được trang bị cảm biến CMOS Exmor R kích cỡ 1/2,4 inch, có khả năng cho những bức ảnh đẹp cả trong môi trường thiếu sáng mà không cần dùng đến flash. Sony cam đoan rằng, cảm biến CMOS thế hệ mới của họ có độ nhạy sáng gấp đôi so với công nghệ CMOS truyền thống.

5. Canon Digital IXUS 120 IS

Tiếp nối truyền thống các dòng nhỏ gọn 100 IS, 110 IS luôn có chỗ đứng trong bảng xếp hạng, phiên bản IXUS 120 IS nhỏ gọn lần này cũng đã lọt vào "mắt xanh" của người dùng.

Dưới đây là một số thông tin cấu hình cơ bản :

6. Canon PowerShot G11

Dù nhiều người cho rằng G11 là bản "cải lùi" của G10 khi không có chế độ quay HD, độ phân giải giảm xuống còn 10 triệu điểm ảnh và LCD nhỏ lại còn 2,8 inch. Tuy nhiên, đây cũng chính là phiên bản đánh dấu Canon tạm ngừng cuộc đua "chấm" để tập trung hơn cho những tính năng cao cấp khác của một máy ảnh bán chuyên, như mở rộng giải tương phản động, hỗ trợ cổng HDMI, tăng cường tính năng giảm nhiễu…

Dưới đây là những thông số kỹ thuật cơ bản của G11 :

7. Samsung ST550

Bắt kịp xu hướng "không giống ai" với một màn hình được gắn ở phía trước, phiên bản máy ảnh lạ mắt này của Samsung cũng đã khiến không ít người dùng phải móc hầu bao để cho máy này lọt vào hàng máy ảnh bán chạy tháng này. Một số thông số kỹ thuật cơ bản khác của phiên bản độc đáo ST550 bao gồm độ phân giải 12 triệu điểm ảnh, LCD cảm ứng 3,5 inch 1.153.000 điểm ảnh (so với 230.000 trên các máy thông thường) và tính năng phản hồi cảm giác, zoom quang 4,6x với ống kính góc khá rộng, 27 mm và khả năng quay phim HD 720p.

8. Leica D-Lux 4

Nửa năm kể từ ngày lọt vào top 10 máy ảnh bán chạy, tháng 2, nay D-Lux 4 lần thứ ba quay trở lại, đánh dấu nỗ lực của "ông già" Leica trong thị trường ảnh số. Rất có thể sự yêu thích Leica quay trở lại một phần do phiên bản gần như là anh em LX3 của Panasonic được lòng giới chụp ảnh quá lâu. Máy sở hữu cảm biến 10 triệu điểm ảnh, màn hình rộng 3 inch và ống kính góc rộng 24 mm f/2.0.

9. Nikon Coolpix S630

Ưu điểm : Zoom 7x, cơ chế điều khiển bằng bánh xe khá thú vị, hoạt động trơn tru.

Nhược điểm : Ống kính góc chưa rộng, không quay phim HD, chất lượng hình ảnh chỉ ở mức trung bình.

Nhận xét : Điểm nhấn ấn tượng của Coolpix S630 ở chỗ máy ảnh nhỏ gọn nhưng hỗ trợ zoom quang tới 7x và khả năng hoạt động khá hoàn hảo. Tuy nhiên tổng thể phiên bản này vẫn chỉ thuộc thuộc hàng máy ảnh ngắm chụp tầm trung đơn thuần.

10. Nikon Coolpix S1000pj

Bằng việc tích hợp thêm máy chiếu nhỏ nhắn phía trước, Coolpix S1000pj là máy ảnh đầu tiên tích hợp tính năng này. Đây không nhằm tạo một dấu ấn khác người trong cuộc đua máy ảnh khi mà số chấm đã không còn là điều khiến người khác chú ý. Và quả thật Nikon cũng tính toán không mấy sai khi phiên bản này đã lọt vào danh sách máy ảnh bán chạy tháng 9.

Theo quảng cáo, S1000pj có thể trình chiếu hình ảnh rộng cỡ 40 inch trên một mặt phẳng đặt cách máy 2 mét với độ phân giải 640 x 480 pixel. Đèn chiếu của máy có độ sáng 10 lumen và độ tương phản 10:1.

Một số tính năng đáng chú ý khác bao gồm cảm biến 12,1 Megapixel, ISO 80-1600, ống kính Nikkor zoom quang 28-140 mm f/3.9-5.8 và LCD 2,7 inch, độ phân giải 230.000 điểm ảnh.