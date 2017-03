iPhone thế hệ mới. (Nguồn: Internet)

Theo WSJ thì loại màn hình nói trên hiện đang được các đối tác châu Á của Apple sản xuất hàng loạt, bao gồm Sharp Corp, Japan Display Inc và LG Display Co Ltd của Hàn Quốc.



Với việc Apple thông qua công nghệ in-cell thì 2 công ty của Đài Loan là Wintek Corp và TPK Holding Co Ltd vốn đã cung cấp lớp màn hình cảm ứng cho mẫu iPhone 4S đã không được nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm iPhone sắp tới nữa.



WSJ dẫn lời nhà phân tích Hiroshi Hayase thuộc hãng DisplaySearch cho biết, công nghệ in-cell tích hợp các cảm biến cảm ứng vào trong LCD, giúp cho màn hình không cần phải có một lớp màn cảm ứng riêng biệt như trước nữa.



Nhờ vậy, màn hình thiết bị sẽ trở nên mỏng hơn, và chất lượng hiển thị hình ảnh cũng được cải thiện./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)