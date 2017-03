Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Và nay, kịch bản đó hoàn toàn có thể lặp lại đối với mẫu máy tính bảng iPad 3 sắp ra mắt.



Theo tổng biên tập Jeremy Horwitz của trang iLounge, ông đã có may mắn được cầm trên tay nguyên mẫu iPad 3 từ Apple, và cảm nhận ban đầu là chiếc máy tính bảng thế hệ mới này không khác nhiều so với iPad 2 hiện nay.



Horwitz bày tỏ: “Nếu nhìn sơ bộ, bạn sẽ thấy rằng iPad 3 chẳng có gì thay đổi so với phiên bản tiền bối iPad 2. Phần thân máy iPad 3 dày hơn khoảng 1mm, và camera sau được nâng cấp chất lượng hơn.”



Theo Horwitz, rõ ràng có thể thấy iPad 3 đang đi theo con đường mà iPhone 4S vừa trải qua, đó là tập trung thay đổi ở phần camera sau để mang tới khả năng quay phim, chụp ảnh tốt hơn.



Vị tổng biên tập của iLounge còn chia sẻ rằng, mẫu thiết bị mà ông vừa trải nghiệm đã được sản xuất từ 6 tháng trước.



Với mốc thời gian như vậy, thật khó đoán biết chính xác tới khi nào Apple sẽ vén màn bí mật cho sản phẩm tablet thế hệ tiếp theo của họ./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)