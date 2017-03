Sự tiến bộ vượt bật của màn hình TV

Từ TV đen trắng, TV CRT màu đến công nghệ màn hình LCD tiếp sau là công nghệ màn hình IPS và gần nhất là khi TV OLED xuất hiện, cuộc đua về khả năng cho hình ảnh sắc nét, trung thực mới thực sự sôi động.

Còn nhớ tháng 12/2012, mẫu TV 3D “khổng lồ” Ultra HD 4K màn hình LED 84 inches khi xuất hiện đã gây “sốc” không ít giới yêu công nghệ về khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét trên một diện tích rộng. Sau đó là những mẫu TV OLED model 55EA8800 hệ màu WRGB hình ảnh “siêu thực, siêu nét” chỉ mỏng có 4,4mm.

Một trong những sản phẩm Ultra HD TV mới nhất của LG

Tháng 9/2013, LG tiếp tục giới thiệu chiếc TV OLED màn hình cong (LG CURVED OLED TV) tại triển lãm IFA 2013 (Berlin, Đức), biến giấc mơ về một màn hình có góc rộng như ở rạp chiếu phim tại gia thành sự thật. Đây là sản phẩm đỉnh cao trong các dòng TV cao cấp bởi khả năng cho hình ảnh siêu nét và hiển thị góc hình rộng như của rạp hát, không bị biến dạng hay đổi màu dù nhìn ở phía hay góc độ nào.

Chiếc Curve OLED TV của LG đã tạo tiếng vang lớn tại triển lãm IFA 2013 diễn ra tại Berlin Đức bởi màu sắc siêu nét đến kinh ngạc

Mẫu TV này đã mang về cho LG các giải thưởng như: giải về thiết kế TV tại châu Âu 2013-2014 của EISA (Hiệp hội Hình ảnh và Âm thanh Châu Âu), giải thưởng cao nhất Best of the Best của The Reddot (giải thưởng uy tín bậc nhất trong ngành công nghiệp thiết kế của châu Âu), đồng thời trở thành TV OLED đầu tiên đạt chứng nhận THX (chuẩn âm thanh hình ảnh dành cho các rạp hát, rạp chiếu phim và rạp hát tại gia).

Với những chiếc TV OLED hay cao cấp hơn là Ultra HD OLED, giờ đây, cả thế giới sống động, sắc nét đã trải ra trước mắt ngay góc sofa của mỗi gia đình.

Làm việc và giải trí trên màn hình siêu nét

Nếu những chiếc TV thường dành cho cả gia đình thì màn hình máy tính mang màu sắc cá nhân và cũng không kém phần quan trọng khi phục vụ cho cả nhu cầu làm việc và giải trí. Cũng theo dòng phát triển khoa học, công nghệ tấm màn hình IPS (được phát triển bởi LG Display) đang thống trị sau khi người dùng đã kinh qua những sản phẩm tấm nền màn hình tinh thể lỏng như TN hay VA. IPS vượt trội hơn bởi cách sắp xếp các tinh thể lỏng theo chiều ngang giúp hiển thị góc nhìn rộng và độ tương phản lớn, không bị biến đổi màu sắc khi nhìn ở nhiều góc độ khác nhau và nhất là bắt kịp những chuyển động nhanh, khắc phục triệt để hiện tượng nhòe hay bóng mờ.

LG đã nhanh tay dẫn đầu áp dụng công nghệ tấm màn hình IPS cho các dòng màn hình góc rộng 21:9 các model 29 inches: 29EA73, 29EB73 và 29MA73 tạo nên rất nhiều sự lựa chọn cho người dùng. Với những người thường xuyên chơi game, xem phim hay làm việc đa nhiệm trên máy tính, loại màn hình này sẽ thoả mãn tốt nhất nhu cầu.

LG khẳng định vị thế dẫn đầu bởi chất lượng hình ảnh trên màn hình máy tính sắc nét và sống động

Màn hình rực rỡ, trung thực đến kinh ngạc

Đã có thời màn hình AMOLED sáng đẹp lung linh được xem như một thành tựu to lớn và áp dụng vào nhiều mẫu điện thoại đắt tiền nhưng mau chóng bị thoái trào bởi công nghệ tấm màn hình IPS từ màn hình máy tính đã được sử dụng cho điện thoại.

LG G2 một lần nữa khẳng định tên tuổi của LG trong phân khúc dòng smartphone cao cấp có chất lượng hình ảnh tuyệt vời

Nếu như AMOLED cho vẻ đẹp sáng lung linh đến siêu thực để đánh lừa thị giác thì IPS LCD trên điện thoại lại sắc nét theo kiểu tái tạo màu trung thực (chỉ lung linh khi chủ ý người dùng muốn chỉnh như thế) và góc nhìn nghiêng từ các phía vẫn giữ được độ chính xác cao. Vì thế màn hình LCD IPS ngày càng được ứng dụng nhiều cho điện thoại.

Mẫu smartphone mới nhất dòng cao cấp LG G2 là một ví dụ điển hình, màn hình của LG G2 được người dùng và giới công nghệ đánh giá là có chất lượng hiển thị xuất sắc. Màu sắc trên màn hình của LG G2 rất trong, tươi mắt do được trang bị màn hình True HD-IPS + LCD với kích thước màn hình 5,2 inch giữa một rừng smartphone Android LG G2 trở nên nổi trội với độ phân giải Full HD (1080 x 1920 điểm ảnh).

Tất cả sự cải tiến về màn hình nhằm phục vụ cho một mục đích duy nhất: thỏa mãn thị giác của người dùng. Nếu có điều kiện, bạn hãy cho phép mình được thỏa thích trong thế giới đầy màu sắc và kỳ thú mà công nghệ màn hình mang lại.

Theo Minh Anh (VNN)