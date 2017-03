Mẫu màn hình LED 18.5 inch Acer G195HQL.

Acer G195HQL là mẫu màn hình LCD sử dụng công nghệ đèn nền LED vừa được hãng sản xuất Đài Loan phát hành tại Việt Nam. Đây là mẫu màn hình có khả năng trình diễn hình ảnh tốt với các thông số kỹ thuật khá ấn tượng như màn hình Full HD 18,5 inch, độ tương phản động 8.000.000:1 cùng thời gian đáp ứng 5 ms. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất là khả năng tiêu thụ điện năng cực kỳ thấp, với mức tiêu thụ khi sử dụng chỉ 11,84 Watt theo đánh giá của Energy Star.

Hiện tại, mẫu màn hình "xanh" 18,5 inch sử dụng công nghệ LED của Acer đang có mặt trên thị trường với mức giá bán khoảng 2,2 triệu đồng.

Phần 1: Thiết kế

Acer G195HQL là thiết kế cứng cáp và khỏe.

G195HQL có kiểu dáng cứng cáp với nhiều đường cắt và vát chéo, khiến nhiều người liên tưởng tới thiết kế của dòng laptop chơi game Alienware. Lớp sơn đen nhám xuất hiện ở hầu hết vỏ màn hình càng tôn thêm dáng vẻ khỏe khoắn của G195HQL. Phần đường viền bo sát màn hình lại chọn màu đen bóng khiến cho thiết kế của mẫu LED này bớt đơn điệu và nhám chán.

Dãy phím chìm khiến người dùng khó sử dụng.

Mặt trước của màn hình chỉ sở hữu một nút bấm duy nhất, nằm ở góc dưới phía bên phải có chức năng tắt mở màn hình, có đèn LED báo màu xanh. Trong khi đó, dãy 5 phím chức năng được nhà sản xuất Đài Loan đẩy hoàn toàn xuống cạnh đáy, nằm ngay dưới nút nguồn. Tuy vậy, nhà sản xuất lại không đưa ra các hàng chữ thông báo chức năng của dãy phím, đi kèm với việc thiết kế chìm khiến cho người dùng thao tác điều chỉnh màn hình trong khi sử dụng khá khó khăn.

Chân đế kiểu chữ X với thiết kế vát và có nhiều góc cạnh.

Thay vì kiểu dáng chân đế tròn như nhiều mẫu LCD khác, G195HQL lại lựa chọn kiểu chân đế chữ X, được thiết kế góc cạnh cùng kiểu với màn hình giúp tăng thêm dáng vẻ hiện đại và khỏe khoắn cho sản phẩm. Tuy có kích thước lớn hơn, nhưng với kiểu chữ X thì chân đế của Acer lại tỏ ra khó gọn gàng khi đặt trên bàn làm việc, tạo cảm giác thoáng mắt hơn cho người sử dụng. Ngoài ra, với chân đế, màn hình LED của Acer còn có thể bẻ lên và hạ xuống với biên độ khoảng 25 độ.

Sở hữu kích thước màn hình trung bình 18,5 inch thay vì 19 inch, nhưng với các cạnh viền dày nên Acer G195HQL không nhỏ hơn mà trái lại còn lớn hơn cả một số model LCD khác của Samsung. Về độ dày, màn hình của Acer cũng không được đánh giá cao.

Hệ thống cổng kết nối VGA và DVI nằm ở lưng của màn hình.

Dù sở hữu công nghệ màn hình LCD với hệ thống đèn chiếu LED nhưng phần mỏng nhất của G195HQL vẫn có kích thước lên tới hơn 20 mm. Ngoài ra, hệ thống kết nối và dẫn nguồn điện nằm ở mặt phía sau nhô cao hẳn còn khiến cho màn hình trở nên dày hơn khá nhiều. Có lẽ, với dáng vẻ cứng cáp và khỏe khoắn, Acer cũng không muốn mẫu màn hình của mình trở nên quá mỏng và thời trang.

Giống như nhiều model khác, Acer cũng trang bị cho model G195QHL chuẩn kết nối VGA và DVI-D. Đi kèm với màn hình là hai loại cáp theo đúng 2 chuẩn trên.

Phần 2: Hiệu năng

Công cụ Empowering Technology của Acer.

G195HQL là mẫu màn hình LCD có kích thước 18,5 inch, được trang bị hệ thống đèn nền LED, giúp tăng cường chất lượng hình ảnh nhưng đồng thời cũng giảm nhiều điện năng tiêu thụ.

Theo các thông tin kỹ thuật mà nhà sản xuất đưa ra, màn hình LED của G195HQL sở hữu độ phân giải HD 1.366 x 768 pixel đi kèm độ sáng 250 cd/m2 và thời gian đáp ứng 5 ms. Nhờ sử dụng công nghệ LED, màn hình của Acer đạt độ tương phản động lên tới 8.000.000:1 và góc nhìn nghiêng lên tới 170/160 độ. Nhưng thông số kỹ thuật đó giúp cho G195HQL có chất lượng hình ảnh được đánh giá khá cao.

Trước hết, với độ tương phản động lên tới 8.000.000, G195HQL đã vượt qua tốt phần kiểm tra độ cân bằng xám với dải màu đen và trắng. Màn hình phân biệt các trạng thái màu sắc sáng tối rất rõ ràng, ngay ở mức độ 2%, dải màu đen sâu nhất và dải màu sáng hơn vẫn có thể phân biệt rõ ràng ở khoảng cách nhìn 30 cm. Màn hình thể hiện màu sắc khá rực rỡ và đầy đủ với sự tách biệt khá rõ ràng từng giải màu khác nhau trong phần đánh giá tái tạo màu.

Khả năng tái tạo màu, cân bằng xám và việc hiển thị văn bản trên G195QHL được đánh giá cao.

Với độ phân giải HD 1.366 x 768 pixel, màn hình LED của Acer có khả năng trình diễn văn bản rất tốt. Ngay cả khi đã hạ mức font chữ xuống tới mức nhỏ nhất (8 point), người xem vẫn có thể thấy và phân biệt rõ ràng từng chữ cái, hiện tường nhòe nét hầu như không xuất hiện. Trở lại ở mức font chữ bình thường 12(point), màn hình G195HQL của Acer vẫn thể hiện các chữ cái có độ sắc nét khá cao.

Tương tự như một số model tiền nhiệm, đàn em G195HQL cũng sở hữu công cụ Empowering Technology, mang tới cho người dùng 5 chế độ tinh chỉnh hình ảnh có sẵn bao gồm User, Text, Standard, Graphics và Movie. Từng chế độ sẽ có một thiết lập hình ảnh khác nhau, với độ sáng màn hình thích hợp tạo cảm giác dễ chịu cho mắt người sử dụng.

Màn hình LED của Acer có thể trình diễn phim ảnh ở mức khá, chứ chưa thể xuất sắc.

Thử nghiệm với một nội dung HD cùng chế độ Movie sẵn có, mẫu LED 18,5 inch của Acer hiển thị hình ảnh khá mượt mà. Độ tương phản cao giúp dải màu đen trên Acer hiển thị khá sâu nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với HDTV. Mặt khác, màu sắc khi trình diễn phim của G195HQL lại có phần hơi rực rỡ, khiến cho một số tông màu trong phim bị lệch đôi chút. Ví dụ như chân dung người khiển thị không được tự nhiên lắm, màu da hơi đậm và không thật.

Ngoài ra, việc sử dụng dạng màn hình gương còn khiến cho G195HQL bị hiện tượng bóng và phản xạ lại ánh sáng trong khi thể hiện các khung cảnh tối cũng là một điểm đáng lưu ý khi người dùng lựa chọn mẫu LCD LED của Acer.

Khả năng tiêu thụ điện năng cực kỳ thấp là điểm đáng chú ý nhất của Acer G195HQL.

Làm hài lòng người dùng trong việc trình diễn hình ảnh cũng như thể hiện văn bản, Acer G195HQL còn tỏ ra rất hấp dẫn khi nói về khả năng tiết kiệm điện năng. Trong thang đánh giá tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng của Energy Star, mẫu màn hình LED của Acer là một trong số ít sản phẩm có lượng điện lượng tiêu tốn thấp nhất, khoảng 11,84 Watt ở chế độ sử dụng.

Đây là mức tiêu thụ chỉ bằng hai phần ba nếu so sánh với những sản phẩm LCD LED 18,19 inch khác. Còn so sánh với các sản phẩm LCD thông thường cùng kích cỡ thì sản phẩm của Acer chỉ tiêu thụ điện bằng có một nửa. Nhà sản xuất Đài Loan cho biết thêm, sản phẩm của mình có lượng điện tiêu thụ ở chế độ chờ (Sleep mode) là 0,38 Watt, gần như tương đương với chế độ tắt hoàn toàn (Off mode) là 0,23 Watt.

Một số model khác cùng khoảng giá với Acer G195HQL

Model Kiểu màn hình Độ phân giải Kích thước Độ tương phản Độ sáng Thời gian đáp ứng Acer G195HQL LCD LED 1.366 x 768 pixel 18,5 inch 8.000.000:1 250 cd/m2 5 ms Compag W185q LCD TFT 1.366 x 768 pixel 18,5 inch 600:1 (tĩnh) 200 cd/m2 5 ms Samsung E1920NX LCD TFT 1.366 x 760 pixel 18,5 inch 15.000:1 250 cd/m2 5 ms LG W1953T LCD TFT 1.366 x 768 pixel 18,5 inch 50.000:1 300 cd/m2 5 ms Dell E1910H LCD TFT 1.366 x 768 pixel 18,5 inch 1.000:1 (tĩnh) 250 cd/m2 5 ms

Đánh giá chung.

Ưu điểm - Màn hình LED trình diễn hình ảnh tốt, góc nhìn rộng.

- Màu sắc sáng, trung thực.

- Khả năng tiết kiệm năng lượng cao.

- Tính năng Empowering Technology cung cấp nhiều tùy chỉnh. Nhược điểm - Phần khung viền lớn trong khi màn hình có kích thước trung bình.

- Hệ thống nút điều chỉnh chức năng bị chìm, khó bấm.

- Màn hình dày.

- Thiết kế cứng cáp, dáng khỏe phù hợp hơn với người chơi game.

