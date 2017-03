Đặc trưng của tất cả các model BlackBerry là gửi và nhận e-mail, các model mới hiện nay còn hỗ trợ thêm nhiều giải pháp về kết nối, soạn thảo khác.

Lướt web trên BlackBerry

Trình duyệt của các model mới như Curve 8900 hỗ trợ HTML, cho phép hiển thị không chỉ nội dung chữ, mà còn video, nhạc, các clip mới trên website cũng như đọc tin RSS.

Có ba phương thực duyệt web trên Curve 8900, đầu tiên là sử dụng Internet Browser bình thường để đọc tin tức, trong khi trình duyệt WAP cho phép đi vào trang thông qua nhà cung cấp dịch vụ. Còn duyệt web qua các Hotspot làm việc khi kết nối với mạng Wi-Fi.

Tùy thuộc vào mỗi chiếc smartphone mà có các phương thức kết nối khác nhau. Với các model trang bị 3G, tại các quốc gia hỗ trợ chuẩn kết nối này, người dùng có thể duyệt web dễ dàng. Tuy nhiên, đây là phương thức khá tốn kém, và phụ thuộc vào gói cước người dùng chọn trước.

Trong khi đó, với mạng Wi-Fi, người dùng có thể tận hưởng tốc độ cao mà giá thành cũng rẻ hơn.

Tùy chỉnh kết nối dữ liệu từ BlackBerry sẽ được cài dặt trước. Đối với mỗi nhà mạng nhất định, người dùng có thể tùy chỉnh các thông số khác nhau.

Cài đặt kết nối mạng Mobifone, Vinaphone và Viettel trên BlackBerry

1. Mạng MobiFone

+ Homepage: wap.mobifone.com.vn

+ Security: off

+ IP address: 203.162.21.114

+ Bearer: GPRS

+ Username: mms

+ Password: mms

+ APN/GPRS access point: m-i090

+ nếu có gateway hoặc proxy

+ khai báo IP: 203.162.021.107 Port : 3128 hoặc 9201

2. Mạng Vinaphone

+ Homepage: wap.vinaphone.vnn.vn

+ Security: off

+ IP address: 10.1.10.46

+ Bearer: GPRS

+ Username: mms

+ Password: mms

+ APN/GPRS access point: m3-world

+ nếu có gateway hoặc proxy

+ khai báo IP: 10.1.10.46

+ Port: 3128 hoặc 9201 hoặc 8000

3. Mạng Viettel

+ Homepage: viettelmobile.com.vn

+ Security: off

+ IP address:

+ Bearer: GPRS

+ Username:

+ Password:

+ APN/GPRS access point: v-internet

Gửi nhận e-mail trên BlackBerry

Nếu sử dụng e-mail công ty, thì người dùng có thể tự cài đặt các thông số vào account để sử dụng. Còn sử dụng một chiếc BlackBerry từ nhà mạng với gói cước BlackBerry Internet Service (BIS), lức này người dùng cần tạo một tài khoản từ website BIS của hãng cung cấp.

Để làm điều này, cần giữ số PIN và Imei của máy.

BlackBerry sử dụng giải pháp pushmail, dữ liệu mới sẽ được "đẩy" tới chiếc di động của người dùng thông qua server của nhà cung cấp dịch vụ không dây. Khi e-mail đến, BES sẽ nén, mã hóa dữ liệu trước khi chuyển đến nhà mạng thành một tin nhắn và đưa đến di động. Điện thoại BlackBerry sẽ giải mã, mở nén e-mail.

E-mail trên BlackBerry hỗ trợ HTML, cho phép hiển thì ảnh, bảng biểu hay các định dạng font chữ. Tiện ích Remote Search cho phép người dùng tìm kiếm e-mail được bảo quản trên BES. Người dùng còn có thể tìm tin nhắn trên các ứng dụng e-mail ở máy tính hoặc tích hợp account trên BES hoặc BIS.

Một số giải pháp e-mail phổ biến của BlackBerry hiện nay.

- BlackBerry Unite! (của hãng SOHO, hỗ trợ từ một tới 5 người dùng)

- BlackBerry Professional Software (dành cho các doanh nghiệp nhỏ tới trung bình, từ 6 tới 499 người dùng)

- BlackBerry Enterprise Server (dành cho các công ty trên 500 người dùng)

- BlackBerry Internet Service (BIS): Cho BlackBery kết nối Internet giống như dịch vụ Internet của nhà cung cấp.

Có ba phiên bản của BES chạy ổn định gồm Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino và Novell GroupWise

Di động mới như Curve 8900 cũng hỗ trợ giải pháp thời gian thực từ IBM Lotus Sametime, Microsoft Live Communications Server và Novell GroupWise IM.

Soạn thảo văn phòng trên BlackBerry

Curve 8900 cài đặt trước các ứng dụng văn phòng Word To Go, Sheet To Go và Slideshow To Go. Người dùng có thể xem, chỉnh sửa các file Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Để tạo một văn bản mới, người dùng cần nâng cấp bản Premium Edition từ gói ứng dụng Standard Edition. Với Premium Edition, máy cho phép hiển thị thêm cả file PDF. Hiện giá sản phầm này đang là 49,99 USD (một năm sử dụng) và 69,99 USD (không giới hạn ngày dùng).

BlackBerry cũng hỗ trợ Memo Pad và Tasks để tạo các đoạn văn bản ghi nhớ đơn giản.