Dẫn lời nguồn tin trong chuỗi cung ứng linh kiện, trang DigiTimes cho biết, doanh số iPad Mini xuất xưởng quý mới sẽ sụt giảm đáng kể, và lạc quan lắm cũng chỉ đạt tối đa 12 triệu máy. Đồng thời, nguồn tin này cũng tiết lộ Apple vừa phải điều chỉnh dự báo doanh số xuất xưởng của cả iPad lẫn iPad Mini trong năm 2013 này xuống còn 33 triệu và 55 triệu máy.



Nếu như thông tin này của DigiTimes là chính xác, thì câu hỏi đặt ra là tại sao Apple lại cắt giảm mạnh tay nguồn cung iPad ra thị trường như vậy?



Trang này đưa ra hai phương án giải thích:



- Hoặc là Apple đang chuẩn bị ra mắt iPad Mini phiên bản mới trong quý 3. Tháng 1 vừa qua, chuyên gia Ming-Chi Kuo của KGI Securities từng dự đoán cả iPad 5 lẫn iPad Mini 2 với màn hình Retina đều sẽ ra mắt trong quý 3. Thường thì các hãng luôn cắt giảm doanh số xuất xưởng của sản phẩm cũ để dọn đường cho sản phẩm mới lên kệ.



- Khả năng thứ hai là iPad Mini đang vấp phải sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các tablet Android 7-inch giá rẻ khác.



Cho tới thời điểm này, iPad Mini vẫn là một trong những mặt "hàng nóng" của Apple. Cùng với iPhone 5, iPad Mini giúp cho Apple kiểm soát tới 20,3% tổng số thiết bị nối mạng trong quý IV và đóng góp tới 30.7% tổng doanh thu của thị trường (theo số liệu từ IDC). Thậm chí iPad Mini còn ăn lẹm vào doanh số của đàn anh iPad 4.



Mặc dù vậy, thị phần của Apple trên thị trường máy tính bảng vẫn đang có xu hướng giảm dần, do sự xuất hiện ngày càng đông của các tablet Android. IDC dự đoán 49% số tablet xuất xưởng năm nay sẽ cài hệ điều hành Android, trong khi iPad chỉ chiếm khoảng 46% thị phần mà thôi.



Nhưng cũng có khả năng việc iPad Mini bị cắt giảm doanh số xuất xưởng là do sự kết hợp của cả hai yếu tố nói trên.



Tất nhiên, thông tin của DigiTimes cũng có thể bị sai lệch. Trong cuộc họp báo công bố kết quả tài chính Quý I, Tổng Giám đốc Tim Cook từng phê phán tính thiếu chính xác của các tin đồn xuất phát từ chuỗi cung ứng, với lý do Apple lấy linh kiện sản phẩm từ "rất nhiều kênh khác nhau".

Theo Y Lam(VNN / CNET)