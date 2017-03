Khá nhất quán ngay từ những phiên bản đầu tiên, Canon chia toàn bộ các dòng máy ảnh của mình thành 2 phân khúc chính: EOS - các máy thay thế ống kính DSLR - và Powershot cho tất cả các dòng còn lại.

Canon Powershot Pro 1, chiếc máy đình đám một thời. Ảnh: Photo.

Một vài phiên bản đầu tiên được đặt tên theo dạng số, tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hãng bắt đầu áp dụng cách đặt tên kết hợp cả chữ và số. Khoảng từ những năm 2000 trở đi, máy ảnh Canon đã có dòng phổ thông A, dòng sành điệu S, dòng tiên tiến G, dòng cao cấp Pro và dòng chuyên nghiệp D.

Ban đầu, dòng máy du lịch cao cấp Pro hướng tới những người dùng thích gọn nhẹ nhưng vẫn không kém phần chuyên nghiệp, khởi đầu cho thế hệ máy cao cấp ống kính liền nhưng hình dáng như máy ống kính rời hiện nay. Tuy nhiên, dòng Pro khá "yểu mạng" khi chỉ có 3 phiên bản ra đời. Phiên bản cuối cùng, Powershot Pro1 hồi mới ra đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường bởi là máy ống kính liền đầu tiên được mang đẳng cấp ống L với đặc trưng viền đỏ. Nhưng có lẽ do giá thành quá đắt cộng với việc ra đời chưa đúng thời điểm, nó lại là phiên bản đánh dấu chấm hết cho dòng Pro, khiến cho Pro1 hiện trở thành hàng hiếm vì không chỉ là đầu tiên mà còn là máy ống liền duy nhất được trang bị ống kính L tính đến nay. Thế hệ Pro sau này được kế thừa bởi dòng S và sau đó là SX có giá thành hợp lý hơn.

Một dòng khá nổi danh trước đây cũng nên nhắc tới là dòng S với sự kết hợp tài tình giữa vẻ thời trang của dòng ELPH/IXUS/IXY và dòng cao cấp G. Do thuộc ở phân khúc khá lạc lõng nên dòng này cũng chịu chung số phận như dòng Pro khi năm 2005 trở thành năm chấm hết cho phiên bản cuối cùng S80. Tuy nhiên, gần đây Canon đã quyết tâm hồi sinh cho dòng này với bản S90 trở lại sau 4 năm vắng bóng và bản mới nhất là S95 vừa ra mắt tháng 8 năm nay.

Với kinh nghiệm lâu năm cộng với lợi thế là nhà sản xuất máy ảnh từ A tới Z, sản phẩm của Canon dù trên phân khúc nào cũng rất đa dạng. Các phiên bản đôi khi chỉ khác biệt chút ít nhưng giá cả thì đảm bảo có đủ tất cả các mức cho mọi người.

Dòng chuyên nghiệp EOS (DSLR)

Canon 60D, DSLR mới nhất của Canon. Ảnh: Letsgodigital.

Máy ảnh số ống kính rời của Canon được đặt tên EOS cùng với số đứng trước và chữ D theo sau (ngược với Nikon với D đứng trước). Nhưng không giống như Nikon thay đổi cách đánh số phiên bản máy phim (F) và máy số (D), Canon về cơ bản vẫn duy trì truyền thống đánh số trên các dòng EOS máy phim, chỉ khác là thêm chữ D chỉ Digital.

Theo đó, cao cấp nhất là dòng một số với nguyên tắc số càng bé máy càng cao cấp. Đầu bảng là series 1, rồi đến series 3 (hiện chưa có phiên bản số), series 5, và cuối cùng mới xuất hiện là series 7. Dòng DSLR trung cấp được đặt tên dạng xxD (2 số) với nguyên tắc số càng lớn máy càng tiên tiến (10D, 20D, 30D… và nay là 60D). Dòng sơ cấp xxxD (3 số) được đánh dấu bằng phiên bản khởi đầu 300D, nổi danh là DSLR đầu tiên có giá dưới 1.000 USD, một mức giá không tương tại thời điểm ra mắt, cho đến bản mới nhất hiện tại là 550D. Cuối cùng là dòng DSLR bình dân xxxxD (4 số) mà ngoài bản đầu tiên 1000D chưa thấy hãng ra thêm tiếp bản nào.

Dòng đại chúng Powershot

A, E - series

Canon Powershot E1 thiết kế thời trang hơn các máy dòng A khác. Ảnh: Letsgodigital.

Series này hướng tới mục tiêu giá thành rẻ, tiện dụng, dễ sử dụng, dành cho những khách hàng mới bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh. Chúng đều có chung một đặc trưng là dùng pin tiểu AA để phù hợp thay pin mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, các phiên bản dòng A tiên tiến ngày nay cũng được trang bị không ít công nghệ, có thể cạnh tranh trực tiếp phân khúc cao hơn.

Trước đây dòng A được thiết kế dạng máy có tay cầm, sau này được tách thành 2 nhánh phụ là series 5, 6, 7 dạng có tay tầm và series 3, 4 rẻ tiền hơn, có thiết kế dạng thanh và ống kính nhỏ. Khoảng cuối 2008, series 5, 6, 7 (3 số) được chuyển thành dòng 4 số với cải tiến về tay cầm thu gọn vào thân hơn. Dòng series 3, 4 cũng được cải tiến thân máy cho tiến gần với hình dáng "mũm mĩm" hơn và trông đẹp mắt hơn so với dạng dài trước đây.

Hiện phân khúc bình dân lại đón nhận thêm thành viên dòng E mới với phiên bản E1. Cũng cùng đối tượng khách hàng như dòng A nhưng E series có thiết kế thời trang hơn về màu sắc và hình dáng, tập trung hơn vào những khách hàng là nữ hay trẻ em.

SD Digital ELPH/IXUS/IXY

Canon IXUS 105 đã loại bỏ chữ IS ở sau vì tính năng chống rung là luôn có trên các dòng IXUS. Ảnh: BG.

Đây là dòng chủ đạo của Canon trong tham vọng xâm chiếm thị trường máy ảnh toàn thế giới với thiết kế nhỏ gọn, sành điệu và được tích hợp những công nghệ mới nhất về tự động điều chỉnh phơi sáng thay cho con người. Trước đây, dòng này thuộc phân khúc đắt tiền hơn, nhưng ngày nay với sự ra mắt ồ ạt các phiên bản với đủ mọi mức giá, mọi tên gọi, có vẻ như Canon đang muốn thay thế dần dòng A trong tương lai.

Dòng này cũng dễ gây cho người dùng cảm giác "loạn" nhất bởi cùng một phiên bản có thể có tới 3 tên gọi khác nhau, hướng tới 3 thị trường khác nhau. Ở thị trường Nhật Bản, nó mang tên IXY, trong khi ở thị trường châu Âu là IXUS, còn Mỹ là SDxxxx với đuôi Digital Elph. Mặc dù xét về mặt hình dáng, tính năng, các phiên bản này y hệt nhau, nhưng chính sự phân chia thị trường đã hình thành tâm lý ưa chuộng khác nhau, từ đó dẫn tới giá cả khác nhau dù cùng là một phiên bản. Người dùng mặc nhiên cho rằng các máy IXY vốn được sản xuất tại Nhật Bản cho người Nhật nên chất lượng là tốt nhất, tiếp theo là IXUS được sản xuất tại châu Á nhưng do xuất vào thị trường châu Âu nên chất lượng hạng nhì và bình dân nhất là SDxxxx được xuất sang thị trường Mỹ nhưng được sản xuất phần lớn ở Trung Quốc.

Trước đây, dòng này thường có chung tiền tố Digital (Digital IXY, Digital IXUS, Digital Elph) và hậu tố IS chỉ máy được trang bị cơ chế chống rung. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, để đơn giản hóa tên gọi cũng như cơ chế chống rung đang trở thành tính năng tối thiểu, cả tiền tố và hậu tố đang dần được loại bỏ mà mở đầu là phiên bản bình dân IXUS 105 (SD1300 IS, IXY 200F).

G - series

Canon G12 là phiên bản G-series mới nhất. Ảnh: Techielobang.

G - series hướng tới những người muốn học hỏi mọi điều về nhiếp ảnh trước khi quyết định lên đời DSLR, hoặc những tay máy chuyên nghiệp muốn có thêm một bản dự phòng đút túi bên cạnh các máy DSLR cồng kềnh của mình. Khá ổn định từ những phiên bản đầu tiên G1 ra đời nửa cuối năm 2000, đến nay, sau 10 năm phát triển hãng đã có đến phiên bản mới nhất G12 với đầy đủ những công nghệ tiên tiến nhất của máy ống kính liền lẫn ống kính rời (quay phim HD, hỗ trợ ảnh RAW…), luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu của dòng máy ảnh số du lịch. Đáng tiếc, cho đến nay, dù là dòng cao cấp nhưng chưa có một phiên bản G nào có lại được đẳng cấp ống kính L như trên dòng Pro trước đây nữa.

SX - series

Canon SX1 IS ra đời năm 2008 là máy siêu zoom đầu tiên mang tên dòng SX. Ảnh: Dcresource.

Khởi thủy từ thế hệ SX (một chữ số) với phiên bản S1 IS ống kính 10x kèm chống rung quang học, thế hệ SX được phát triển đến S5 IS thì tạm dừng (năm 2007) và chuyển sang dòng SX (chữ X không còn đại diện cho một số mà trở thành một bộ phận gắn liền với tên dòng) với phiên bản đầu tiên SX1 IS (2008) với zoom quang 20x. Cho đến nay, ngoài các tính năng tiên tiến khác, các nấc zoom quang của dòng SX vẫn tiếp tục được nâng lên không ngừng với phiên bản zoom quang khủng nhất trên thị trường hiện nay là SX30 IS có tiêu cự tới 35x (24 – 840mm). Công nghệ ống kính cũng đang được Canon đưa dần xuống phân khúc khác, theo đó các thế hệ thời trang mỏng nhẹ mới nhất như IXUS 1000 HS hiện cũng được trang bị zoom quang lên 10x.

D - series

D10 là phiên bản chống sốc đầu tiên của Canon. Ảnh: Dpreview.

Dòng D mới ra mắt thể hiện rõ đặc tính tham lam cố hữu của Canon muốn có mặt trong mọi phân khúc máy ảnh. Phiên bản đầu tiên D10 là bản máy ảnh chống sốc, chống nước nhưng thiết kế như một đồ chơi, hướng tới người hay đi du lịch hoặc dã ngoại. Đây là phiên bản thăm dò của hãng trước khi quyết định phát triển dòng mới cạnh tranh trực tiếp với hai đại gia có tiếng trong phân khúc này là Panasonic và Olympus, cộng thêm với sự tham dự của Sony gần đây.

