Ổ đĩa cứng của Toshiba. (Nguồn: Internet)

Nguồn tin trên nói rằng, hầu hết những nhà máy ở Thái Lan của các hãng sản xuất HDD lớn như Western Digital, Seagate Technology, Hitachi Global Storage Technologies và Toshiba, cùng nhiều nhà sản xuất dây chuyền cung ứng linh kiện đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt.



Trong khi đó, thời gian nối lại quá trình sản xuất sẽ lâu hơn dự kiến. Do vậy, chắc chắn giá HDD sẽ tăng lên từ tháng 11 này với mức tăng bao nhiêu còn tùy thuộc vào mức thiệt hại do lũ lụt gây ra.



Trước đó, nhu cầu HDD từ các nhà sản xuất PC không có nhiều biến động do các hãng tập trung vào mảng tablet, tuy nhiên, HDD cho PC bắt đầu “có giá” từ khi xuất hiện lo ngại khả năng thiếu hụt nguồn cung loại sản phẩm này do ảnh hưởng của lũ lụt tại Thái.



Trong bộ máy sản xuất HDD toàn cầu, khoảng 70% chế tạo HDD dùng cho notebook và máy desktop, còn 30% chế tạo loại HDD cắm ngoài dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng./.