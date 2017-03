1. Samsung Galaxy S6 Edge Plus (giảm 3 triệu đồng)

Ngay khi cập bến tại Việt Nam, chiếc Galaxy S6 Edge Plus phiên bản Hàn Quốc có mức giá khoảng 22 triệu đồng. Về thiết kế, bản Plus không có gì khác so với bản thường ngoài việc có màn hình lớn hơn, lên đến 5.7 inch (1440 x 2560).



Ảnh: Internet

Về mặt cấu hình, máy cũng được trang bị vi xử lý Exynos 7420 lõi tám và 4GB RAM. Camera trước và sau lần lượt là 16MP và 5MP, hiện tại sản phẩm đang được giảm giá 3 triệu đồng tại FPT Shop, đẩy mức giá hiện tại xuống còn 14.490.000 đồng.

2. Samsung Galaxy S6 (giảm 3 triệu đồng)

Sau khi bộ đôi Galaxy S7 và S7 Edge xuất hiện tại Việt Nam, giá bán của S6 đã được điều chỉnh giảm xuống vài lần. Galaxy S6 có màn hình 5.1 inch, được trang bị vi xử lý Exynos 7420, 3GB RAM, camera trước và sau lần lượt là 5MP và 16MP cùng viên pin 2550mAh.



Ảnh: Internet

Sau khi giảm 3 triệu đồng, S6 chỉ còn khoảng 11,5 triệu đồng cho một sản phẩm chính hãng, đây rõ ràng là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn trong tầm giá.

3. Galaxy A5 (giảm 823.000 đồng)

Sản phẩm có thiết kế nguyên khối bằng kim loại, sử dụng mặt kính Gorilla Glass 4 cho khả năng chống trầy xước tốt. Galaxy A5 có màn hình Full HD 5.2 inch, chạy trên nền tảng Android 5.1, được trang bị vi xử lý Exynos 7580 lõi tám, 2GB RAM.



Ảnh: Internet

Dù bộ nhớ trong chỉ có 16GB nhưng thiết bị này có hỗ trợ mở rộng bằng thẻ nhớ lên đến 128GB, viên pin có dung lượng 2900mAh kèm công nghệ sạc nhanh và mở khóa bằng vân tay.

Giá hiện tại của sản phẩm là 4.667.000 đồng (giảm 823.000 đồng) so với mức giá ban đầu là 5.490.000 đồng, đặt mua tại địa chỉ http://goo.gl/avz1um.

TIỂU MINH