Giảm 2 triệu đồng

Giá hiện tại: 10,9 triệu đồng

Trong tháng 10, đứng đầu danh sách các sản phẩm di động giảm giá nhiều nhất có cái tên Lumia 1520 của Nokia thì tháng 11, một sản phẩm cao cấp khác tiếp tục đứng đầu bảng với mức giá giảm lên đến 2 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên giá bán của Lumia 930 chính thức được điều chỉnh kể từ khi bán ra thị trường Việt vào tháng 6/2014.

Lý giải cho việc giảm giá lần này, vị đại diện một nhà bán lẻ tại TPHCM cho rằng, smartphone cao cấp hiện đang khá khó khăn, thị trường dường như đã bão hoà, khách quan tâm không còn nhiều như trước. Trong khi đó, một số mẫu sản phẩm cao cấp của Nokia vẫn còn khá kén người dùng bởi nền tảng Windows Phone chưa thật sự phổ biến và việc điều chỉnh giá là cần thiết để kích cầu.

Lumia 930 trang bị cấu hình khá mạnh mẽ, gồm: màn hình AMOLED 5 inch Full HD (1080 x 1920 pixel), vi xử lý lõi tứ Snapdragon 800 tốc độ 2,2 GHz, RAM 2 GB và camera 20 Mpx đi kèm công nghệ PureView với khả năng ổn định hình ảnh quang học OIS, ống kính Carl Zeiss…

Galaxy S5 Giảm 1,5 triệu đồng

Giá hiện tại: 11,9 triệu đồng

Không chỉ thị trường Việt, trên toàn thế giới, doanh số S5 tiếp tục gây thất vọng cho ông lớn Samsung. Theo The Wall Street Journal dẫn lời những nguồn tin thây cận từ nội bộ Samsung cho biết trong 3 tháng đầu tiên kể từ thời điểm Galaxy S5 được bán ra thị trường vào tháng 4, doanh số của chiếc smartphone này thấp hơn 40% so với dự kiến và thậm chí thấp hơn so với phiên bản Galaxy S4 trước đây. Tính tổng cộng, Samsung chỉ bán được 12 triệu chiếc Galaxy S5 trong 3 tháng đầu tiên kể từ khi lên kệ, thấp hơn so với 16 triệu chiếc Galaxy S4 được bán ra trong cùng thời kỳ.

Tại Việt Nam, nhiều đại lý đã chủ động điều chỉnh giá bán của Galaxy S5 trong thời gian qua đi cùng các khuyến mãi để nhầm kích cầu cho sản phẩm.

Trong tháng 11, Galaxy S5 tiếp tục được điều chỉnh về mức 11,9 triệu đồng, tức giảm 1,5 triệu đồng so với giá bán trước đó là 13,5 triệu đồng. Đây được xem là một mức giá khá tốt dành cho sản phẩm này bởi những gì tốt nhất trong năm 2014 của Samsung đều được tích hợp trên sản phẩm Galaxy S5.

iPhone 6 xách tay

Giảm từ 1 - 1,5 triệu đồng

Giá hiện tại: dao động từ 16 đến 16,3 triệu đồng

Trong tháng 11, Apple đã chính thức ra mắt sản phẩm iPhone 6 và 6 Plus tại Việt Nam và đặc biệt mức giá bán của hàng chính hãng đầy cạnh tranh đã làm cho thị trường xách tay “chao đảo”.

Cụ thể, trước khi sự kiện Apple diễn ra một vài ngày, giá bán của hàng xách tay được nhiều cửa hàng bán lẻ nhanh chóng giảm giá về mức 1 đến 1,2 triệu đồng về mức khoảng 16,9 triệu đồng tại một số cửa hàng lớn, những màu sắc còn lại ở mức thấp hơn 100 đến 200 ngàn đồng.

Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, giá bán vẫn còn được các cửa hàng lớn niêm yết ở mức 16,9 triệu đồng dành cho phiên bản 16 GB nhưng ở thị trường online, các cửa hàng bán nhỏ lẻ đều đang tiếp tục giảm thêm từ 500 đến 1 triệu đồng.

Theo khảo sát nhanh của chúng tôi, hiện trên thị trường rao vặt online, giá bán iPhone 6 phiên bản dung lượng thấp nhất đang được chào bán ở mức 16 triệu đến 16,3 triệu đồng.

Tuy vậy, mức giá của iPhone 6 xách tay tuy có mức rẻ hơn từ 1 đến 1,5 triệu đồng nhưng so về chế độ hậu mãi và đặc biệt là hàng xách tay vẫn không được chấp nhận bảo hành chính thức tại Việt Nam. Do đó người dùng cần cân nhắc quyền lợi trước khi mua sắm iPhone 6 tại Việt Nam.

Xperia M2

Giảm 1 triệu đồng

Giá bán hiện tại: 4,99 triệu đồng

Tháng 11, các sản phẩm cao cấp của họ vẫn được giữ nguyên giá sau những lần điều chỉnh trong tháng 10 trước đó. Góp mặt trong top những sản phẩm giảm giá đáng chú ý tháng 11 của Sony là chiếc Xperia M2 - một sản phẩm tầm trung của hãng.

Sony đã điều chỉnh giá bán của Xperia M2 từ mức 5,99 triệu đồng về mức 4,99 triệu đồng. Với giá bán mới lần này, Xperia M2 đang là một trong những sản phẩm có mức giá tốt so với cấu hình mà sản phẩm này mang ở lại tầm giá 5 triệu đồng trở lại.

Về sản phẩm, Xperia M2 được xem là người “thay thế” hoàn hảo của chiếc Xperia M, từ thiết kế cho đến nâng cấp mạnh mẽ ở phần cứng. Sony áp dụng ngôn ngữ thiết kế Omini Balance chỉ có mặt trên các dòng sản phẩm cao cấp này trên Xperia M2, nhìn tổng quan máy có nét tương đồng như mẫu Xperia Z.

Cấu hình của máy cũng khá mạnh mẽ gồm: màn hình khá lớn 4,8 inch, vi xử lý Snapdragon 400 có xung nhịp 1,2 Ghz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB. Máy khởi chạy Android 4.3 với giao diện tuỳ biến quen thuộc của dòng họ Xperia.

Samsung Grand 2

Giảm 500 ngàn đồng

Giá bán hiện tại: 5,49 triệu đồng

Ra mắt vào đầu năm nay nhưng Galaxy Grand 2 đến thời điểm này vẫn là một trong những smartphone tầm trung thu hút người dùng bởi thiết kế đẹp và giá bán khá tốt.

Điểm thu hút người dùng đến với Grand 2 là thiết kế màn hình lớn cùng hình dáng mang nét tương đồng như chiếc Galaxy Note 3 của thương hiệu này.

Trong tháng 11, giá bán của Galaxy Grand 2 tiếp tục điều chỉnh về mức 5,49 triệu đồng, tức giảm 500 ngàn đồng so mức giá cũ. Điều này sẽ giúp cho sản phẩm có thể tìm kiếm thêm những khách hàng mới và là một trong những sản phẩm mà người dùng cần cân nhắc trong tầm giá này.

Về cấu hình, Galaxy Grand 2 dùng màn hình kích thước 5,25 inch, độ phân giải HD 720p, vi xử lý Quad Core 1.2GHz, camera chính 8MP, có hỗ trợ đèn LED flash và tự động lấy nét, và camera phía trước 1.9MP chuẩn HD.

Theo Quốc Phan (Dân Trí)