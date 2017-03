Giảm 4 triệu đồng



Giá mới: 10,5 triệu đồng

Vượt qua các ông lớn khác, đây là dòng sản phẩm đầu tiên của LG có mức giảm sốc nhất từ đầu năm đến nay. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7, LG đã giảm chiếc G2 đến 4 triệu đồng, đưa chiếc G2 lên top đầu những smartphone giảm giá sốc đầu quý III năm nay.

Việc giảm giá bán lần này được đánh giá là động thái “dọn đường” sẵn cho chiếc G3 phiên bản dung lượng 16 GB chính thức lên kệ, giá chỉ 13 triệu đồng. Trong khi mức giá cũ của dòng G2 32 GB là 14,5 triệu đồng.

Đồng thời, bên cạnh phiên bản 32 GB, LG cũng “thẳng tay” đưa chiếc G2 phiên bản 16 GB về mức 9,5 triệu đồng, tức giảm 2 triệu đồng so với giá bán cũ.

Với giá bán mới lần này, G2 vẫn được xem là sở hữu mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc và thời điểm ra mắt như One M7 (hiện còn 9 triệu đồng ở dung lượng 16GB) hay chiếc Galaxy S4 (hiện 10,7 triệu đồng. Xét về thương hiệu cũng như sự ưu chuộng sản phẩm, G2 vẫn không được đánh giá cao nhiều so với 2 sản phẩm đã kể trên, thậm chí giá bán mới lần này cũng là một rào cản nhất định.

G2 dùng vi xử lý Snapdragon 800 lõi tứ 2,26 GHz, RAM 2 GB, camera chính 13 MP và bộ nhớ tuỳ chọn 16 GB/32 GB.



Galaxy Note 3 Neo Giảm: 3 triệu đồng Giá mới: 9 triệu đồng Cũng trong những ngày cuối tháng đầu tiên của quí III năm nay, một số chuỗi bán lẻ uy tín tại Việt Nam cũng đồng loạt điều chỉnh mức giá bán của Note 3 Neo về con số 9 triệu đồng, tức giảm 3 triệu đồng so với giá cũ là 12,5 triệu đồng. Theo nhiều nguồn tin cho rằng, Galaxy Note 3 Neo là phiên bản rút gọn của Galaxy Note 3 nhưng khi ra mắt, máy được định hình ở mức giá khá cao. Trong khi đó, cấu hình của máy nếu so ở mức giá trên thì khá thua thiệt so với các đối thủ khác, dẫn đến việc điều chỉnh giá như hiện nay là một điều dễ nhận thấy. Về sản phẩm, Galaxy Note 3 Neo có màn hình khá rộng theo công nghệ AMOLED với kích thước 5,5 inch, máy dùng vi xử lý Exynos 5, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16 GB cùng camera 8 Mpx.

Blackberry Z30

Giảm: 2 triệu đồng

Giá mới: 9,5 triệu đồng

Đứng vị trí thứ 3 là chiếc Blackberry Z30, giảm xuống 2 triệu đồng so với mức giá bán cũ là 11,5 triệu đồng, giá bán hiện tại 9,5 triệu đồng.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi các chiếc smartphone cao cấp của Blackberry hiện khá “kén” người tiêu dùng, đặc biệt cấu hình của máy thua kém khá nhiều so với các sản phẩm cùng phân khúc. Việc cạnh tranh sòng phẳng và gây áp lực lên các đối thủ khác đều hết sức khó khăn, do đó việc điều chỉnh giá là một điều hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, mức giá điều chỉnh lần này được đánh giá vẫn còn khá cao và việc có thể lập được một kì tích như chiếc Blackberry Z10 trước đó hoàn toàn không dễ dàng chút nào.

Về sản phẩm, Blackberry Z30 có một thiết kế khá tương đồng với chiếc Blackberry Z10 khi sử dụng một màn hình cảm ứng và không có phím bấm Qwerty quen thuộc trên các sản phẩm trước đó. Máy dùng một màn hình Super AMOLED 5 inch cho độ phân giải 720x1.280 pixel. Hỗ trợ sức mạnh cho máy là vi xử lý lõi kép Snapdragon S4 Pro xung nhịp 1,7 Ghz, 2 GB RAM và camera 8 Mpx.

Galaxy Gear Fit

Giảm: 2 triệu đồng



Giá hiện tại: 2 triệu đồng

Bên cạnh smartphone, một thiết bị đeo tay thông minh mới nhất của Samsung, ra mắt vào tháng 4 năm nay cũng đã được điều chỉnh về mức giá 2 triệu đồng, tức giảm hơn 50% so với giá bán cũ là 4 triệu đồng. Theo lý giải cho việc giảm sốc lần này, đại diện một chuỗi bán lẻ cho hay, mặc dù nhiều dự đoán rằng, trong năm nay thiết bị di động khác, đặc biệt là đồng hồ thông minh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, tuy nhiên trên thực tế, nhu cầu thực sự về thiết bị đeo tay thông minh tại Việt Nam vẫn còn khá thấp, do đó lượng bán ra không cao. Việc giảm giá bán cũng là điều cần thiết để kích thích sức mua dành cho các thiết bị này. Galaxy Gear Fit là chiếc đồng hồ đeo tay thông minh mới nhất Samsung được trang bị màn hình công nghệ Super AMOLED 1.84-inch, độ phân giải 432x128 pixel. Thiết bị này có thể kết nối với smartphone và biến chúng trở thành một trung tâm nhận và trao đổi tin tức. Người dùng có thể nhận cuộc gọi, từ chối, đọc tin nhắn, email… đồng thời máy cũng có thể biến thành một thiết bị y tế phù hợp cho tất cả mọi người, nhất là người dùng có vấn đề về tim mạch, hỗ trợ kiểm tra nhịp tim và đưa ra những bài tập phù hợp cho người dùng…

Lumia 925

Giảm: 1 triệu đồng Giá mới: 7,5 triệu đồng

Đứng cuối bảng xếp hàng giảm sốc trong đầu quí III năm nay là Lumia 925, giảm 1 triệu đồng so với giá bán cũ, giá mới hiện 7,5 triệu đồng.

Với giá bán lần này, Lumia 925 được đánh giá đang sở hữu một mức giá khá đẹp bởi, nó trang bị một cấu hình tốt trong tầm giá này cùng một thiết kế đẹp mắt không lỗi thời hiện nay.

Đặc biệt hơn, Lumia 925 vẫn là dòng sản phẩm nằm trong danh sách những thiết bị được nâng cấp lên Windows Phone 8.1 mới nhất của Microsoft với nhiều cải tiến trong tính năng và thiết kế. Do đó, đây cũng là một sản phẩm đáng quan tâm trong thời điểm này.

Về sản phẩm, Lumia 925 sở hữu vi xử lý lõi kép của Qualcomm xung nhịp 1,5 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Điểm nhấn chính của sản phẩm là chiếc camera PureView 8,7 Mpx với hệ thống thấu kính 6 lớp cho khả năng chụp ảnh khá đẹp mắt. Ngoài ra, máy dùng nguồn pin 2.000 mAH.

Theo Quốc Phan (Dân Trí)