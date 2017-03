Loạt sản phẩm mới có cấu hình mạnh mẽ, khả năng hoạt động ổn định và phù hợp với đối tượng là người dùng văn phòng, doanh nghiệp nhỏ.

Xem thêm: Mở khóa iPhone bằng cách vẫy tay trước màn hình - Chỉ với vài mẹo nhỏ đơn giản, bạn có thể mở khóa iPhone bằng cách vẫy tay trên màn hình thay vì nhấn nút Power hoặc nút Home, tránh việc các phím cứng bị lờn sau thời gian dài sử dụng.

Vostro 5468 và Vostro 5568 (Series 5000)

Sản phẩm có thiết kế kim loại sáng bóng và nhiều màu sắc, mỏng chỉ khoảng 18,5 mm và nặng 1,5 kg. Xét về phần cứng, thiết bị sử dụng màn hình Full HD, vi xử lý Core i7 thế hệ 7, 16 GB RAM, card màn hình GDDR5 4 GB, ổ cứng 1 TB HDD và 256 GB SSD. Dự kiến bộ đôi này sẽ có mặt tại châu Á vào 4-10 tới đây.





Vostro 3468, Vostro 3568 (Series 3000)

Sản phẩm hướng đến người dùng là chủ doanh nghiệp nhỏ với thiết kế kim loại và trọng lượng nhẹ. Được trang bị vi xử lý Core i7 mới nhất, ổ cứng 1 TB HDD hoặc 128 GB SSD, RAM 8 GB và màn hình Full HD. Bạn có thể lựa chọn phiên bản có 2 GB card rời hoặc sử dụng card onboard. Dự kiến sản phẩm sẽ có mặt vào 27-9.





Xem thêm: Cách xóa các ứng dụng gốc khỏi màn hình iPhone - Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể xóa bớt các ứng dụng gốc (được cài sẵn) khỏi màn hình iPhone, iPad dễ dàng.

Vostro 3565 và Vostro 3561 (Series 3000)

Dòng sản phẩm này hỗ trợ hai loại vi xử lý gồm Celeron và Pentium, người dùng có thể lựa chọn dung lượng ổ cứng sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. Bộ đôi được trang bị màn hình Full HD 15 inch cùng khả ăngn chống chói, USB 3.0 và nhiều cổng kết nối ngoại vi.





Vostro 24 (Series 5000) All in one

Đây là dòng máy tính All in One hiệu năng cao của Dell và có độ mỏng chỉ khoảng 19,9 mm. Đây là giải pháp thích hợp cho doanh nghiệp nhỏ và các hộ gia đình, sản phẩm sử dụng vi xử lý Intel Core i7 mới nhất, card đồ họa rời 4 GB, màn hình cảm ứng Full HD 23,8 inch, dễ dàng tháo rời chân đế và treo lên tường.

Xem thêm: Cấp cứu dữ liệu khi smartphone bị bể màn hình - Nếu chẳng may làm rơi smartphone và bị bể màn hình, người dùng sẽ không thể thao tác và sao chép dữ liệu ra ngoài. Làm cách nào để khắc phục vấn đề trên?

TRIỆU MẪN