Engadget đã có một loạt các hình ảnh thực tế của Google Phone, model có tên gọi Nexus One với thiết kế màn hình rộng, chạy Android 2.1. Trong khi đó, Reuter cho biết, model này do HTC sản xuất, có tên mã là Passion, Dream hoặc Nexus One, sẽ xuất hiện chính thức vào ngày 5/1 năm tới.

Trong khi đó, trên blog chính thức của mình, Google cho biết hãng đang nhờ các nhân viên của mình test một chiếc điện thoại mới. Nguồn tin riêng của Reuters cho biết, Google Phone sẽ có hai phiên bản, một bị khóa dành cho thuê bao của T-Mobile như G1, một bán ra thị trường bên ngoài và không phải mở mạng. Chi tiết giá bán chưa được tiết lộ, nhưng các tin đồn cho rằng, máy đi kèm mạng T-Mobile sẽ bán ở mức 199 USD cộng hợp đồng.

Thiết kế chiếc di động này có nhiều điểm giống Apple iPhone, máy nhiều tính năng. Google Phone có thể thay pin được, màn hình lớn và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. Điện thoại của Google do HTC sản xuất, đây cũng là đối tác lớn nhất của "gã khổng lồ" tìm kiếm về sản xuất di động Android.

Theo Giang Thy (Sohoa)