Cứ vào mỗi mùa thi cuối cấp hay đại học, chỉ cần dạo sơ một vòng trên mạng xã hội hay các trang web rao vặt là ta sẽ thấy có vô số các thiết bị gian lận được chào bán với đủ thể loại, từ tai nghe siêu nhỏ cho đến bút camera hay đồng hồ cảm ứng. Nhiều sinh viên giờ đây đã không còn tìm đến những trang sách để trang bị cho mình những hành trang thực sự, họ đã biến việc học và thi giờ chỉ còn là sự đối phó.

1) Tai nghe siêu nhỏ không dây

Đây là một thiết bị khá tinh vi, có kích thước siêu nhỏ chỉ bằng hột đậu xanh và sử dụng kết nối không dây, khiến người khác rất khó nhận biết cũng như phát hiện. Khi nhét vào tai, bạn có thể nghe được âm thanh do người khác gọi đến cũng như truyền thông tin ra bên ngoài. Giá bán cho một tai nghe thường dao động trong khoảng từ 1 – 2 triệu đồng, còn thuê thì chỉ mất 200 ngàn cho một buổi thi.

Để phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị này, giám thị cần hết sức chú ý và quan sát hành vi của thí sinh. Thường thì thiết bị này sẽ được nhét vào tai phải, nguyên nhân là do chúng ta thường có xu hướng nghiêng đầu bên trái khi viết bằng tay phải, do đó nếu nhét vào tai trái thì sẽ rất dễ rớt ra ngoài. Đặc biệt, thí sinh muốn truyền thông tin ra bên ngoài thì phải đọc đề, do đó giám thị chỉ cần quan sát là có thể biết được.

2) Bút camera

Thiết bị này có giá khoảng 400 ngàn đồng, một khi có trong tay bộ tai nghe siêu nhỏ và một chiếc bút camera thì mọi giám thị đều có thể bị qua mặt, và việc đi thi chỉ hoàn là gian lận. Sản phẩm này được trang bị các thành phần tương tự như một chiếc máy quay siêu nhỏ, dễ dàng sử dụng mà không bị phát hiện. Có thiết kế giống như các cây bút thông thường, hỗ trợ ghi âm, chụp ảnh và quay phim mọi thứ theo thời gian thực. Ngoài ra có nhiều sản phẩm còn hỗ trợ thí sinh nhét tài liệu, phao thi vào bên trong ruột bút, dễ dàng lấy ra khi cần sử dụng.

Đặc biệt còn có nhiều thí sinh sử dụng các loại kính camera có khả năng chụp hình và bút không có mực, viết chữ lên giấy rồi mang vào phòng thi. Nếu giám thị không để ý hoặc không cầm lên xem thì rất khó để phát hiện

3) Đồng hồ thông minh/cảm ứng

Có kiểu dáng tương tự như một chiếc đồng hồ thông thường, nhưng nó có thể cho phép người dùng chuyển các file tài liệu, hình ảnh vào chỉ với vài thao tác đơn giản. Giá của các thiết bị này thường sẽ dao động trong khoảng từ 1,3 – 2 triệu đồng. Để phát hiện, các giám thị cần lưu ý đến các thí sinh đeo đồng hồ, đặc điểm dễ nhận dạng nhất là các thiết bị này đều có khe cắm thẻ nhớ mở rộng.

Nhìn chung, nếu quá phụ thuộc vào các thiết bị này thì kiến thức chúng ta sẽ bị rỗng, sự gian lận có thể chỉ che đậy được trong chốc lát, nhưng sẽ không thể nào tồn tại được lâu dài. Nếu không bị phát hiện thì sẽ được điểm cao, ngược lại thì bị đình chỉ học tập hoặc cấm thi. Đồng thời đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các sinh viên/học sinh đang có ý định gian dối với thầy cô và chính bản thân mình.

MINH HOÀNG