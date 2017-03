Không nhẹ như nhiều người nghĩ ở tầm giá này, TST2 nặng chừng 24kg, cũng khá khó khăn để di chuyển. Trên thân loa có các loa trầm 5,25 inch ở mặt trước và loa trầm 10 inch đánh ra ở cạnh bên. Chất lượng các driver bên trong khá tốt, phần dưới đáy có dạng chữ L tận dụng không gian sau hộp driver để tăng cường tiếng bass.

Khi nghe thử với đĩa Rives Test CD II, hệ thống cho đến tần số 30Hz. Các âm thanh nghe vẫn rõ nét, không bị yếu, khiến bộ này dễ dàng làm hài lòng người nghe mà không cần thêm loa sub. Bật When I woke - một album đòi hỏi bộ loa đáp ứng tốt, TST2 đã cho ra rất tròn trịa các âm trầm, âm trung hay âm cao của cymbal, giọng nam nữ vang và sâu; riêng bản 6 Beautiful People có thể cần thêm sub, bản 13 Back to Earth tiếng vỡ ở âm lượng cao.

Dù sao, đây là bộ loa rất đáng chú ý trong tầm giá này.