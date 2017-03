Trong P-39F, màng loa của 3 woofer 9 inch được làm từ nhôm, nhẹ nhưng rắn chắc. Driver âm trung và âm cao có một loa horn Tractrix đặt chính giữa.

Khi nghe thử, cặp loa horn này tỏ ra rất cân bằng, tạo cảm giác nghe thư thái, thuyết phục. Bản Don't You Evah trong đĩa Ga Ga Ga Ga Ga của Spoon có nhịp điệu phức tạp và tiếng guitar solo nổi bật đã thể hiện rất sống động, tập trung trên P-39F.

Không chỉ thể hiện giọng ca nữ xuất sắc, P-39F như làm sống lại giọng nam trung sâu lắng của Russell với The Man from God Knows Where, tiếng khàn khàn của Dave Van Ronk với The Outcaste. Tiếng bass của thiết bị khá dày, sâu và ấn tượng thực sự khi nghe While You Are Alive của Cantus.

Với giá 20.000 USD/cặp, Klipsch Palladium P-39F là sản phẩm kết hợp vẻ đẹp của cả hình thức và âm thanh. P-39F đặt đứng trên sàn có chiều cao 1,4 mét, nặng 75 kg, mang mã hiệu 0842002 L/R.