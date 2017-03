Uno được giới thiệu từ năm 2000, là loa nhỏ nhất trong các dòng sản phẩm của Avantgarde, dù có một loa kèn lớn cho âm trung ở trên đầu, sau đó là loa kèn tweeter và một sub trong hộp kín nằm dưới cùng.

Uno Nano dùng loa kèn âm trung nhỏ hơn, chỉ 19,7 inch (so với 22,2 inch của Uno) và loa kèn tweeter lại được tích hợp vào cấu trúc của thùng loa trầm, khiến Nano giảm chiều cao còn 50 inch (127 cm - với 58 inch của Uno). Nano là bộ loa quyến rũ dù không còn vẻ ngoài đập vào mắt người chiêm ngưỡng như bậc đàn anh của mình.

Nhưng ở Nano có nhiều cách tân. Driver âm trung M1-N lớn hơn là 5,1 inch có nam châm sắt to gấp đôi và màng loa 2,9 inch đặc chế. Phân tần từ dải trung đến dải cao đạt được là nhờ một khoang nhỏ giữa họng kèn và màng của driver, hình thành một loại phân tần cơ học, cho phép ampli điều khiển được driver âm trung mà không cần thành phần điện thụ động nào. Cơ chế này cũng điều khiển mô hình tán âm mà Avantgarde gọi là Controlled Dispersion Characteristic (CDC). Do thay đổi trong thiết kế, phân tần mid/tweeter của Nano là mức 3kHz (Uno là 3,5kHz0. Tweeter H1-N được tinh chỉnh tốt hơn so với Uno và độ nhạy tăng lên đến 104dB.

Loa trầm có bộ điều chỉnh phân tần, cho phép người dùng tối ưu sự bắt nhịp tần số giữa loa sub và loa kèn mid, điều chỉnh âm lượng của loa trầm để hợp với điều kiện âm học của căn phòng và ý thích của người nghe.

Khi nghe thử, Nano cho ấn tượng rất lạ. Người nghe không chỉ thấy hay khi ở trong phòng mà còn từ cả bên ngoài phòng nghe. Ví dụ, khi bật Something Wonderful: Bryn Terfel Sings Rodgers & Hammerstein trong lúc bạn đang ở tầng dưới, bạn sẽ có cảm giác một giọng nam trung đầy tài năng đang trình diễn ở trên lầu. Dù ý thức cho biết đó chỉ là bản ghi trên đĩa, đôi tai người nghe phải ngỡ ngàng vì nó rất sống động.

Trong một dàn nhạc, các tay chơi kèn trumpet thường ngồi khá lặng lẽ ở phía xa. Nhưng khi họ cất tiếng, bạn sẽ thấy những âm thanh đó rất gần và tác động mạnh đối với cảm giác của người nghe. Uno Nano dù không tạo ra được âm thanh như vậy nhưng đến được rất gần. Để âm lượng vừa phải khi nghe Man of La Mancha, Nano tạo ra hiệu ứng như tiếng kèn lệnh đang trình diễn. Khi để volume lớn hơn nữa, người nghe không thấy hiện tượng méo tiếng hay lực nén thường thấy ở nhiều bộ loa. Chắc chắn sẽ có giới hạn mà ở đó Nano bị méo tiếng nhưng đôi tai từ chối nghe đến mức lớn như vậy.

Tái tạo tiếng người cũng là một thế mạnh đặc biệt của Uno Nano. Dù là giọng nữ cao của Sylvia McNair với All the Things You Are hay Frank Sinatra với On the Road to Mandalay, Nano đều thể hiện được tính chất điển hình của từng giọng cũng như tâm trạng của ca sĩ, thể hiện một trường âm rộng mà sâu với âm hình tập trung đến mức tuyệt hảo trong "sân khấu". Dù vậy, người nghe cũng cảm giác âm trường này không cao như các sản phẩm thuộc dòng Uno khác nhưng không để người nghe thấy mình đang đứng ở ban công nhìn xuống dàn nhạc ở dưới.

Không hoành tráng như Trio Classic với 6 loa kèn bass và mức giá chóng mặt 149.000 USD (2,7 tỷ đồng), Uno Nano là bộ loa kèn dạng tháp 3 đường tiếng rẻ nhất của hãng mà không làm người nghe phải thất vọng.