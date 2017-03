Những thông tin gần đây về bốn chiếc DSLR của Sony bao gồm A55, A33, A560 và A580 ngày càng xuất hiện dày đặc. Ngày hôm qua, trang Sonyanpharumors bất ngờ đăng tải các hình ảnh rõ nét về hai model A55 và A33 cùng các thông số kỹ thuật rõ hơn về cả bốn model cũng được trang Photorumors khẳng định.

Theo đó, A580 và A55 là hai model "khủng" nhất cho từng dòng được Sony giới thiệu lần này với cảm biến 16 Megapixel, dải ISO từ 100-12.800, 15 điểm lấy nét tự động, tốc độ chụp 10 hình/giây, màn hình có thể lật xoay và tích hợp định vị GPS.

Những hình ảnh lộ ra cho thấy A55 có màn hình lật xoay khá linh hoạt. Trong khi đó, các hình ảnh so sánh kích thước của A33 cho thấy model này không lớn hơn nhiều so với dòng máy NEX và nhỏ hơn một chút so với A550 và A350.

Dưới đây là một số hình ảnh của model A55 do Sonyalpharumors đăng tải.

Hình ảnh được đăng tải của Sony A55.

Màn hình phía sau lật xoay linh hoạt.

A55 được cho là có tốc độ chụp tới 10 hình/giây.

Cảm biến của A55 có độ phân giải 16 Megapixel.

Hình ảnh Sony A33

Sony A33.

Sony A33 và Sony A350.

Sony A33 và A290.

Sony A33 và NEX 5.

Sony A33 và A550.

Ảnh: Sonyalpharumors

Thông số kỹ thuật DSLR mới của Sony

Sony A33:

* Cảm biến 14 Megapixel.

* ISO 100-12.800.

* Quay 1080i.

* 15 điểm lấy nét tự động

* Tốc độ chụp 7 hình/giây.

* Hai thẻ nhớ song song (thông tin chưa chắc chắn).

Sony A55:

* Cảm biến 16 Megapixel.

* ISO 100-12.800.

* Quay 1080i.

* 15 điểm lấy nét tự động

* Tốc độ chụp 10 hình/giây.

* Hai thẻ nhớ song song (thông tin chưa chắc chắn).

* Có hệ thống định vị GPS.

Sony A560:

* Cảm biến 14 Megapixel.

* ISO 100-12.800.

* Quay 1080i.

* 15 điểm lấy nét tự động

* Tốc độ chụp 7 hình/giây.

* Hai thẻ nhớ song song (thông tin chưa chắc chắn).

* Màn hình có thể lật xoay.

Sony A580:

* Cảm biến 16 Megapixel.

* ISO 100-12.800.

* Quay 1080i.

* 15 điểm lấy nét tự động

* Tốc độ chụp 10 hình/giây.

* Hai thẻ nhớ song song (thông tin chưa chắc chắn).

* Màn hình có thể lật xoay.

* Tích hợp định vị GPS.

Nguồn: Sonyanpharumors

Theo Hoài Anh - Ảnh: Sonyalpharumors (Sohoa)