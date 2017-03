Máy tính bảng Amazon, Kindle Fire. (Nguồn: Internet)

Mức giá gốc của mỗi chiếc Kindle Fire mà IHS tìm ra khi đó là 209,63 USD, cao hơn gần 10 USD so với giá bán 199 USD.



Tuy nhiên, sau đó một hãng nghiên cứu khác là UBM lại đưa ra kết quả ngược lại, khi cho rằng Amazon phải được lãi 49 USD cho mỗi chiếc Kindle Fire. Tương tự như cách tính của IHS, UBM cũng xác định giá trị từng thành phần linh kiện tạo nên mẫu máy tính bảng của Amazon, cùng với chi phí sản xuất để tìm ra giá gốc của sản phẩm.



Tuy vậy, điểm khác biệt là UBM đã chọn mẫu BlackBerry PlayBook của hãng RIM làm căn cứ, do chiếc máy tính bảng này cũng được chính hãng đối tác Quanta sản xuất (cả RIM và Amazon đều chọn Quanta chế tạo máy tính bảng cho họ).



Sau khi Amazon chính thức phát hành Kindle Fire ra thị trường vào hôm 14/11 vừa qua, các hãng đã có cơ hội “mổ xẻ” mẫu máy tính bảng siêu rẻ này, để từ đó tìm ra câu trả lời thích đáng nhất.



Ngày 18/11, hãng IHS đã công bố kết quả bản “mổ xẻ” của họ, qua đó chứng minh rằng quan điểm “Amazon lỗ” mà họ từng đưa ra là hoàn toàn chính xác.



Bằng cách phân loại và xác định từng linh kiện, IHS thấy rằng tổng giá thành của linh kiện tạo nên Kindle Fire là 185,60 USD, cộng thêm các chi phí sản xuất khác, thì giá gốc của chiếc máy tính bảng Amazon là 201,70 USD. Điều đó đồng nghĩa với việc Amazon vẫn bị lỗ gần 3 USD, dù cho mức lỗ này thấp hơn so với mức gần 10 USD mà IHS từng dự đoán lúc trước.



Kết quả giá thành của Kindle Fire sau màn "mổ xẻ" từ IHS :

Bên cạnh đó, IHS cũng lưu ý rằng mức giá gốc 201,70 USD mà họ tìm ra ở trên chỉ là chi phí linh kiện và sản xuất, chứ chưa tính tới các khoản phí khác như cấp phép, bản quyền, phần mềm, marketing…



Giám đốc cao cấp Andrew Rassweiler phụ trách các dịch vụ “mổ xẻ” thiết bị của IHS bày tỏ: “Amazon đã lỗ khi bán Kindle Fire ra thị trường. Nhưng nên nhớ rằng, họ không kiếm lời từ phần cứng của sản phẩm này, mà thay vào đó, những nội dung số phải trả phí cùng nhiều dịch vụ liên quan khác mới là nguồn thu chủ yếu của Amazon. Chiến lược này cũng tương tự như cách mà các hãng viễn thông AT&T hay Verizon đang làm. Họ có thể bán cho bạn một chiếc điện thoại trị giá thực sự từ 400-600 USD, hoặc cao hơn nữa, với mức giá chỉ khoảng 200 USD mà thôi. Tuy nhiên, điều mà họ trông đợi là những khoản lời từ bản hợp đồng ràng buộc sử dụng dịch vụ trong 2 năm”./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)