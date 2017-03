(PLO) - Mới đây, Mobiistar đã chính thức ra mắt bộ đôi PRIME X Pro và PRIME X 2017 với nhiều cải tiến nổi bật.

1. PRIME X Pro

So với người tiền nhiệm trước đó, PRIME X Pro có màn hình to hơn (6 inch), sử dụng vi xử lý MediaTek Helio X20 lõi 10, 4 GB RAM, giúp tiết kiệm điện năng và tăng khả năng xử lý đồ họa tăng 140% so với PRIME X.

Camera trước và sau có độ phân giải lần lượt 8 MP (f/2.0) và 16 MP (f/2.2), sử dụng cảm biến ISOCell của Sony, hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh, làm đẹp và phơi sáng.

Điểm đặc biệt trên PRIME X Pro chính là camera thứ ba ở mặt trước, dùng để mở khóa thiết bị bằng cách quét mống mắt, mang đến nhiều giải pháp bảo mật cho người dùng.



PRIME X Pro có màn hình tương đối lớn. Ảnh: TIỂU MINH



PRIME X Pro có đến 2 camera ở mặt trước. Ảnh: TIỂU MINH

2. PRIME X 2017 và PRIME X1

Ở mức giá thấp hơn, Mobiistar còn giới thiệu bộ đôi PRIME X 2017 và PRIME X1 với thiết kế nguyên khối sang trọng, cảm biến vân tay và cấu hình tốt trong tầm giá.

Cụ thể, PRIME X 2017 sử dụng vi xử lý MediaTek MT6753 lõi tám, 2 GB RAM, màn hình 5,5 inch với mặt kính cong 2,5D, cảm biến vân tay mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho người dùng.

PRIME X 2017 sở hữu bộ đôi camera sau 13 MP và 8 MP, hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh nâng cao, phơi sáng, lấy nét nhanh... Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị công nghệ sạc nhanh.













Cuối cùng là phiên bản PRIME X1, sản phẩm có thiết kế tương tự PRIME X 2017 nhưng sử dụng vi xử lý lõi tứ MT6737, bộ đôi camera 8 MP, dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm 2016.









Bộ đôi sản phẩm có mức giá bán lẻ dự kiến lần lượt gồm PRIME X Pro (6,99 triệu đồng) và PRIME X 2017 (3,99 triệu đồng).

TIỂU MINH