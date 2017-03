Trong thực tế, hầu hết các điện thoại thông minh ngày nay chỉ được trang bị chip MT6752 64-bit. MT6795 của Mediatek được dự báo sẽ mang lại kiến ​​trúc 64-bit cho các nền tảng cao cấp. Và bây giờ, chúng ta có một cái nhìn thoáng qua về những gì có thể là smartphone đầu tiên sử dụng bộ vi xử lý này.

Mới đây trên trang GFXBench đã tiết lộ một thiết bị có tên mã k6795v1_64 được trang bị chip MT6795 cùng với RAM 3GB và bộ xử lý đồ hoạ PowerVR G6200. Điều thú vị là nó có màn hình 4.6 inch độ phân giải 2K, camera 5MP. Máy có bộ nhớ lên đến 32GB lưu trữ nội bộ và chạy trên hệ điều hành Android 5.0 mới nhất.

Tuy nhiên có lẽ đây là một sản phẩm thử nghiệm, không phải là một sản phẩm được bán ra của các hãng sản xuất smartphone. Một trong nhiều lý do tại sao lại được cho rằng đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm chính là ở cái tên mã của sản phẩm. Chiếc điện thoại này được đặt tên mã là k6795v1_64, development board. So, this could just be a unit assembled for testing the capability of the processor.

TRẦN LÂM – Theo Gizmo China