Ảnh: Engadget

Phase One là sản phẩm mới nhất từ nhà sản xuất các thiết bị phụ kiện máy ảnh số cao cấp của Đan Mạch.



Bên cạnh việc có tính năng chụp ảnh với độ phân giải cực cao, thiết bị này còn có cổng kết nối chuẩn FireWire 800 và có thêm cổng USB 3.0 để việc chuyển dữ liệu thêm phần nhanh chóng.



Màn hình cảm ứng của Phase One có kích thước 3.2-inch có thể xem Live View. Bộ nhớ trong của Phase One vào khoảng 1GB tăng cường khả năng sao chép dữ liệu tốt hơn.



Với những ưu điểm nội trội đó, mức giá bạn phải trả để sở hữu Phase One là 43.990USD.