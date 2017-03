(PLO) – Trước một số hình ảnh và thông tin rò rỉ từ @upleaks cho hay, HTC sẽ mang đến một chiếc Phablet có tên HTC One M9+. Và giờ đây, những thông tin về chiếc HTC One M9+ với màn hình 5,2 inch cũng dần được hé mở.

Theo những thông tin rò rỉ trên, chiếc HTC One M9+ này sẽ có kích thước 150,9 x 72,5 x 10.2mm, to hơn so với chiếc HTC One M9 (144,6 x 69,7 x 9.6mm). Về phần cấu hình của chiếc HTC bị rò rỉ này sẽ có một màn hình 5,2 inch, độ phân giải Quad-HD 1440x2560 pixel, bộ nhớ RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB cùng camera chính 20MP. Thiết bị này sử dụng chip xử lí của MediaTek MT6795 8 nhân hoặc Qualcomm Snapdragon 810 (tùy khu vực).

Ngoài ra, các tin đồn còn cho rằng chiếc HTC One M9+ này sẽ có một cảm biến vân tay, mặc dù qua những hình ảnh rò rỉ không cho thấy một cảm biến vân tay nào ở phía sau. Tuy nhiên có thể bộ cảm biến vân tay sẽ được đưa lên phía trước.

Dự kiến chiếc điện thoại này sẽ được bán ra tại thị trường Châu Âu, Trung Đông, và một số quốc gia thuộc Châu Phi.

MINH THÔNG – Theo GSM Arena