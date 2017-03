Một thành viên của diễn đàn công nghệ có tên These Are The Droids đã phân tích ROM của hệ điều hành Android 2.1 mà Google đang sử dụng trên Nexus One và khám phá ra rằng mẫu smartphone này được trang bị bộ cảm biến ánh sáng xung quanh, cảm biến gia tốc trọng trường, la bàn từ tính, WiFi, hệ thống loa stereo FM, bộ chipset có khả năng triệt tiêu tiếng ồn, bộ xử lý đồ họa hỗ trợ công nghệ OpenGL ES 2.0 và nhưng chi tiết khác như camera có độ phân giải tối thiểu là 5 megapixel, khả năng tự động lấy tiêu cự được hỗ trợ bởi đèn LED.

Nexus One còn sử dụng bộ vi xử lý trung tâm Snapdragon có tốc độ 1 GHz, cao gấp đôi so với tốc độ của con chip trên mẫu Motorola DROID. Công nghệ đồ họa OpenGL ES 2.0 sẽ khiến các game thủ hài lòng nhưng quan trọng hơn cả là Nexus One sẽ vượt lên trên cả iPhone trong khả năng xử lý đồ họa.

Đặc biệt hơn nữa, chiếc smartphone này của Google còn được trang bị công nghệ dò sóng FM tiên tiến nhất và chipset Wi-Fi chuẩn 802.11n (chuẩn wi-fi có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay).

Theo Lương Hương (ICTnews)