Hình ảnh chính thức của The All New HTC One đã bị rò rỉ trên Internet.

Theo các nguồn tin rò rỉ trong thời gian qua, HTC One thế hệ tiếp theo có tên mã M8 sẽ là chiếc điện thoại chủ chốt của hãng trong năm nay.

Trong các tin đồn từ trước đó, mẫu điện thoại này được cho là sẽ có tên gọi HTC One 2, tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ mới nhất từ blogger nổi tiếng @evleaks cho thấy HTC M8 sẽ được đặt tên là The All New One.

Mẫu smartphone mới của HTC sẽ xuất hiện với màn hình 5 inch 1080p, sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 800. Thiết kế của máy tương tự như phiên bản HTC One đầu tiên với viền bezel màn hình mỏng. Tính năng đặc biệt nhất của chiếc điện thoại này sẽ là công nghệ chụp ảnh UltraPixel mới, sử dụng 2 camera ở mặt sau máy giúp chụp ảnh 3D, và 2 đèn flash LED.

The All New One được cho là sẽ có 3 màu Bạc, Xám và Vàng.

HTC sẽ chính thức ra mắt mẫu điện thoại quan trọng nhất trong năm của mình tại New York và London trong ngày 25/3 tới.

Theo Khôi Linh (Dân Trí)