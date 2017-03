Nếu như Dell Adamo 13 được xem là kiệt tác công nghệ thì Little Adamo ở một mức cao hơn, một sản phẩm hoàn hảo của nghệ thuật kim hoàn trên nền công nghệ PC.

Đây là sản phẩm "độc nhất vô nhị" được giám đốc thiết kế của công ty kim hoàn Mỹ Douglas Little of D.L. & Co tự tay "nhào nặn". Little Adamo được đính thêm rắn bặc mình gắn đá quý Swarovski nằm cuộn tinh tế trên vỏ máy nhôm khối được khắc thêm các họa tiết hoa văn uốn lượn xung quanh.