Tiếp sau sự có mặt của các model Dune HD Smart và HD Max, giới chơi HD trong nước lại đón nhận một sản phẩm mới có chất lượng được đánh giá khá cao, mẫu HD Player MED500X của nhà sản xuất tới từ châu Âu, Mede8er.

Mede8er MED500X. Ảnh: Mede8er.

Mede8er MED500X là model nhận được sự đánh giá và khen ngợi của những người chơi HD tại nước ngoài, các diễn đàn và tạp chí công nghệ như MPC Club, AVForums hay T3 Magazine. Với chipset Realtek RTD1073, khả năng trình diễn phim ảnh độ nét cao của model này được đánh giá ngang bằng với các đối thủ như TVIX 6600 hay Xtreamer.

Máy sở hữu thiết kế hơi vuông vắn, gọn gàng, cho phép người dùng lắp thêm ổ cứng trong 3,5 inch. Tuy nhiên, MED500X lại không được trang bị khay tháo lắp ổ cứng dạng trượt. Mặt phải của máy là các giao tiếp USB 2.0 và một khe đọc thẻ nhớ đa năng. Trong khi mặt trước sở hữu một dãy phím điều khiển, có thể thay thế được các chức năng cơ bản ở trên điều khiển. Các kết nối component, HDMI, composite, Ethernet hay giắc Optical, Coaxial đều nằm ở mặt sau của MED500X.

Với chipset Realtek, sản phẩm của MED500X có thời gian khởi động khá nhanh, hỗ trợ hầu hết các định dạng HD thông dụng cũng như các chuẩn đĩa Blu-ray ISO, đọc phụ đề rời hoặc gắn liền với font chữ tiềng Việt. Máy cho phép giải mã các định dạng âm thanh TrueHD và DTS Master Audio, khả năng downmix DTS, DTS-HD, passthrough DTS-HD cũng như việc chơi nhạc lossless.

Hệ thống phần mềm điều khiển trên model này còn cung cấp cho người dùng tính năng duyệt phim theo chế độ Fan-Art và Cover-Art, với hình ảnh về bìa đĩa cùng thông tin và nội dung tóm tắt của phim. Người dùng còn được hỗ trợ thêm các tính năng đánh dấu phim đã xem, khóa thư mục ngay bằng các thao tác ở trên điều khiển từ xa.

Hiện tại, Mede8er MED500X đã có mặt tại thị trường trong nước với giá bán khoảng 3,5 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật của Mede8er MED500X

Bộ xử lý: Realtek RTD1073 - 128MB SPI Flash - 128MB DDR2 SDRAM



Định dạng Video: MKV, H264, DVD (VOB - IFO - ISO), DIVX, XVID, DAT, AVI, MPEG, HD MPEG-2, TS, HD MPEG-4, SP, ASP, AVCD (H.264), MTS, M2ts, WMV9, FLV, VC-1, Real Networks (RM/RMVB) 8/9/10, up to 720p



Định dạng âm thanh: MP3, MP2, OGG Vorbis, PCM, LPCM, AAC, RA, Dolby AC3 Passthrough, Dolby AC3 Downmix, DTS Passthrough, DTS Downmix, FLAC up to 24bit 96Khz, WAV, WMA Standard (DRM, & Advanced Profile not supported)

HD Audio support

Dolby digital - support decode & bypass

Dolby TrueHD - not supported -- under development

Dolby digital Plus - support decode - bypass is in testing

Dolby digital EX - support - compatible up to 5.1

Dolby digital Pulse - not supported

DTS digital Surround - support decode & bypass

DTS-HD Master Audio - not supported - under development

DTS-ES - not supported



File ảnh JPEG, BMP

Input / Output

HDMI 1.3, Component video, Composite Video

Stereo RCA audio for analog audio connection

SD / Sony Pro Duo Card Slot

S/PDIF optical Output / Coaxial Digital RCA Output

Video output resolution - NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24hz

USB - 2.0 HOST port x 2 (compatible to USB 1.1)

USB - 2.0 SLAVE port

Tính năng kỹ thuật



Ổ cứng 3.5" SATA gắn trong dung lượng tối đa 2TB

Quạt tản nhiệt 40mm

Network - Ethernet 10/100 Mbps - Streaming MAX Samba 26Mbps / NFS 36Mbps

Optional Wi-Fi (802.11b/g/n)

Achievable Streaming G router - Samba 12Mbps - NFS 18 Mbps @ 1m - unprotected

Achievable Streaming N router - Samba 14Mbps - NFS 22 Mbps @ 1m - unprotected

(Typical MKV 720p Play 10Mbps max FF/RW 15Mbps)

Samba server - NAS storage

A/V streaming via UPnP Media Server (CNN - YouTube etc via optional program such as PlayOn, Tversity etc)

Internet Radio (SHOUTcast)

File Copying - Card, USB, HDD and Network

Subtitle: SRT, SSA, SUB, SMI format

Mede8er MED500X

Mede8er MED500X hiện có giá bán khoảng 3,5 triệu đồng, chưa bao gồm ổ cứng.

Mặt trước của MED500X.

Mặt sau.

Cổng USB 2.0 và USB Slave cùng khe đọc thẻ nhớ đa năng nằm ở cạnh phải.

Máy có khá nhiều phụ kiện đi kèm, bao gồm cả một túi đeo chéo giúp mang máy khi đi xa, hoặc đi du lịch.

Giao diện điều khiển của Mede8er MED500X.

Duyệt phim theo dạng Poster.

Xem trước thông tin của phim.

Theo Phạm Anh (Sohoa)