Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với màn tra tấn iPhone bằng chân của võ sĩ đang đứng đầu bảng của giải UFC (Ultimate Fighting Championship) là Luke Rockhold. Anh được xem là một cỗ máy chiến đấu với 14/16 trận toàn thắng.

Trong video bên dưới, bạn có thể thấy người phụ tá đã cầm chiếc iPhone 6S bằng hai tay để cho Rockhold tung ra cú đá ngàn cân, kết quả là chiếc iPhone bị đá văng vào tường và vỡ tan tành. Trước đó, anh cũng đã thử nghiệm dùng hai tay để bẻ cong iPhone 6S và 6S Plus, và đúng như những đã dự đoán, chiếc iPhone 6S Plus vỡ tan tành chỉ trong vài giây dưới sức mạnh cơ bắp của Rockhold.



iPhone các thế hệ bị "banh xác" trước cú đá của Rockhold

Tuy nhiên, anh cũng cho biết rằng mình đã phải kéo căng cơ bắp để uốn cong iPhone 6S Plus, đồng thời thốt lên rằng thiết kế mới của iPhone rất mạnh mẽ. Điều này cũng không có gì là khó hiểu khi Apple đã sử dụng dòng nhôm 7000 trên những sản phẩm của mình. “iPhone 6S Plus và iPhone 6S chịu đựng được một lực nặng khoảng 77-82 kg, cải thiện hơn 50% so với trước đây” - theo SquareTrade.

Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi video tra tấn dưới đây:

TIỂU MINH - Theo Cnet