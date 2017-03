Dòng TV LCD LED viền thời trang mới nhất mang mã hiệu SL90 được hãng LG giới thiệu lần đầu tại triển lãm CEDIA Expo tháng 9/2009, nay đã bày bán hàng loạt trên thị trường Việt Nam và là một đối thủ nặng ký của các sản phẩm TV đèn hình LED.

LG SL90 dày chỉ 29 mm. Ảnh: Uncrate.

SL90 là dòng sản phẩm kế tiếp của SL80, nhưng có sự cách tân rất lớn về kiểu dáng. Với bề dày chỉ 29 mm, SL90 là một trong 2 dòng TV LCD mỏng nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ẩn bên trong lớp vỏ mỏng manh là một kết cấu rất phức tạp.

Đèn LED, về cơ bản, tiêu tốn ít điện năng hơn nhiều so với đèn huỳnh quang vốn được sử dụng trong màn hình LCD truyền thống, song lại có nhiều ưu điểm trong việc tái hiện hình ảnh sắc nét, trung thực và nhất là có khả năng khắc phục nhược điểm màu đen kém của TV LCD truyền thống. Việc bố trí đèn LED ở các cạnh ngoài (được gọi là công nghệ LED edge-lit) đã làm giảm đáng kể bề dày của màn hình, song vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Series TV LED này của LG sử dụng một tấm phim đặc biệt để tăng hiệu quả hình ảnh, đồng thời giảm độ chói của màn hình. Phần cạnh viền của TV rất mỏng và được ẩn giấu đằng sau một lớp kính dày có tác dụng vừa bảo vệ, vừa tăng độ sâu của hình ảnh. Loa của nó không hướng ra phía trước mà được ẩn đi, hướng xuống dưới theo kiểu "down firing". Nhìn từ phía trước, toàn bộ màn hình là một tấm gương màu đen tuyền, phẳng tuyệt đối, không có bất kỳ một nút bấm hay gờ cạnh nào. Có thể nói, dòng TV này của LG là sản phẩm có hình thức bắt mắt nhất trong số các màn hình LCD hiện có trên thị trường.

Một so sánh về độ mỏng của SL90. Ảnh: Lê Tư.

Thông số kỹ thuật của SL90 thật ấn tượng. Độ tương phản động đạt mức cao nhất, tới 3.000.000:1, cho dù chỉ trên lý thuyết nhưng cũng khó có chiếc TV nào có thông số "sách" như vậy. Màn hình Full HD 1080p với công nghệ True Motion và tần số quét 120Hz khiến cho chiếc TV này là một lựa chọn lý tuởng cho các nhu cầu giải trí gia dụng. Ở những pha gay cấn trong phim hành động hay các cảnh thể thao, công nghệ True Motion sẽ phát huy tác dụng, khiến cho hình ảnh chuyển động nhanh mà vẫn sắc nét, không bị giật hình, lưu ảnh như ở những màn hình LCD khác. Ngoài ra, máy được trang bị sensor cảm biến tự động nhận biết độ sáng của môi trường xung quanh để tự động thiết lập chế độ màu tối ưu.



Các cổng kết nối phía sau TV. Ảnh: Lê Tư.

Tính năng của SL90 rất đa dạng. Ngoài những đường kết nối thông thường, màn hình này có tới 3 cổng HDMI, cho phép kết nối với nhiều nguồn phát chất lượng cao. Đồng thời, nó được trang bị cổng USB 2.0 để kết nối với máy tính, máy ảnh, ổ cứng và các thiết bị tin học khác để trình chiếc các file JPEG, MP3, MPEG4 hay DiVX. Không chỉ thế, dòng TV này còn có chức năng wireless và được trang bị cổng Bluetooth. Bạn có thể sử dụng tính năng này để biến SL90 thành một trung tâm kết nối với các thiết bị trong nhà, như máy tính, điện thoại di động, tai nghe di động và thậm chí cả các nhu cầu phức tạp hơn nữa trong tương lai, mà vào thời điểm hiện tại bạn chưa thể nghĩ tới.

Một thế mạnh không thể phủ nhận của TV này là khả năng tuỳ biến ở mức rất cao. Việc thiết lập chế độ hình ảnh, âm thanh và các chế độ khác có rất nhiều cấp độ, khiến cho việc sử dụng đem lại hứng khởi. Giao diện menu điều khiển khá thân thiện, dễ sử dụng. Những ai cảm thấy khó khăn trong việc thiết lập các chế độ thì ngay trên tay điều khiển đã có chế độ được thiết lập sẵn, bạn chỉ việc lựa chọn. TV đi kèm với 2 tay điều khiển, một chiếc lớn có đầy đủ các chức năng và một điều khiển mini rút gọn - một sự cách tân nho nhỏ nhưng khá thú vị.

Lợi điểm nữa là chế độ tiết kiệm điện thông minh. Giao diện màn hình có nhiều mức tuỳ biến, như tự động thiết lập độ tương phản, màu sắc theo môi trường xung quanh, hay giảm độ sáng của đèn nền trong trường hợp không cần thiết. Đây là dòng sản phẩm thân thiện với môi trường do sử dụng rất ít năng lượng và tuyệt đối không dùng chì, thuỷ ngân, những chất độc hại cho môi trường và sức khoẻ con người.

Chất lượng hình ảnh khi xem TV.

Chất lượng hình ảnh khi xem bằng đầu phát HD. Ảnh: Lê Tư.

Chất lượng ảnh của dòng TV SL90 có thể tóm gọn trong từ: chính xác. Hình ảnh xem được khi mở truyền hình cáp hay kết nối với các nguồn phát chưa phải là độ phân giải cao. Còn khi kết nối với một đầu phát HD hay đầu phát Bluray thì chất lượng hình ảnh không có điểm gì phải chê trách. Màu sắc không bị cường điệu thái quá như ở một số dòng sản phẩm LCD LED khác mà có đặc tính tự nhiên, rất gần với màu thực. Mặc dù mặt trước TV có một tấm kính bóng bao phủ nhưng bởi tác dụng của lớp phim đặc biệt nên hình ảnh không bị chói, kể cả khi thiết lập độ chế độ sáng cao hay ở vị trí nhìn nghiêng so với màn hình. Do có chức năng "up-scale" nên bạn có thể kết nối màn hình này với đầu đọc DVD và sẽ nhận thấy chất lượng hình ảnh DVD đã được bộ giải mã trong của TV can thiệp làm cải thiện đáng kể. Loa trong của TV có chất lượng âm thanh khá, độ chi tiết cao và âm lượng tốt; có chế độ giả lập âm thanh vòm khi xem phim có DTS hay True HD Audio.

Nhược điểm của dòng sản phẩm này chỉ là một vài chi tiết nhỏ, như chất lượng âm thanh surround chưa ấn tượng, hay tông màu hơi thiên sáng, không phù hợp với gu của một số người. Ngoài ra, màn hình gương gây cảm giác hơi khó chịu khi có nguồn sáng mạnh đặt ở phía đối diện.

Thông số kỹ thuật

· Màn hình LED 47 inch (47SL90), 42 inch (42SL90) và 32 inch (32SL90)

· Độ phân giải: 1.920 x 1.080p (Full HD)

· Độ sáng: 500cd/m2

· Độ tương phản động: 3.000.000:1

· Tần số quét: TruMotion 120Hz

· Âm thanh SRS TruSurround XT

· Chế độ lọc thoại Clear Voice II

· Hệ thống loa ẩn Invisible Speaker

· Cảm biến thông minh

· Chế độ AV

· Kết nối đa phương tiện (Nhạc, hình, video)

· Chế độ tiết kiệm điện năng thông minh

· Kết nối: HDMI, PC, Component, AV, USB

Theo Lê Tư (Sohoa)