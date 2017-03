Chưa có thông tin về mã hiệu model, LG mới cho biết những concept này dùng hệ thống đèn LED chiếu sau tấm nền LCD để tăng cường độ sáng.

Công nghệ LGS (light guide sheet) độc quyền giúp cho hãng giảm được độ dày của tấm nền hơn một nửa so với bình thường, do đó sẽ tiết kiệm điện năng. Các mẫu 42 và 47 inch chỉ nặng 6,1 và 7,3 kg, nhẹ hơn một nửa so với các sản phẩm cùng cỡ thường thấy.

Sản phẩm có màu sắc khá tự nhiên với độ bão hòa màu 80%, tốc độ quét 120 Hz, thời gian đáp ứng 8 miligiây, giảm thiểu hiện tượng nhòe hình và đều có độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel).