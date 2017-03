Chiếc TV OLED thế hệ mới của LG có kích cỡ 55-inch, nhưng bề ngang chỉ mỏng 4mm, sẽ được bán đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc với giá 11 triệu Won (tương đương 10.300USD). Sản phẩm dự kiến có mặt tại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và các nước châu Á khác trong 3 tháng tới đây.



Với sự ra mắt của TV OLED kích cỡ 55-inch đầu tiên trên thế giới, LG đã đi trước Samsung một bước. Hiện Samsung đang là hãng sản xuất tivi lớn nhất thế giới, trong khi LG đứng thứ 2.

Tivi OLED thế hệ mới của LG có kích cỡ mỏng ấn tượng, chỉ 4mm



Năm ngoái, cả LG và Samsung đều công bố sẽ trình làng TV OLED kích cỡ 55-inch vào năm 2012, tuy nhiên đến tháng 12, Samsung thừa nhận phải dời kế hoạch sang năm 2013 vì giá thành cao và khả năng tiêu thụ của thị trường không cao.



Trước đó, 2 hãng công nghệ đến từ Hàn Quốc này đã trình diễn những sản phẩm mẫu của tivi OLED tại triển lãm CES diễn ra hồi tháng 1/2012.



“Vấn đề quan trọng ở đây mà LG làm được đó chính là có thể thu hẹp khoảng cách giá giữa TV OLED thế hệ mới và TV LCD thông thường”, Seo Won Seok, chuyên gia phân tích của hãng nghiên cứu thị trường Korea Investment & Securities tại Seoul (Hàn Quốc) nhận xét. “Mức giá của TV OLED nên giảm xuống khoảng từ 5000 đến 7000 USD để tạo nên thị trường ban đầu, dự kiến sẽ vào cuối năm nay hoặc có thể sớm hơn”.



Trên thực tế, Samsung và LG sử dụng 2 công nghệ OLED khác nhau để sản xuất màn hình. Trong khi Samsung sử dụng vật liệu OLED màu đỏ, xanh lá cây và màu xanh bên trong các điểm ảnh riêng biệt để tạo ra hình ảnh, thì LG lại sử dụng ánh sáng trắng kết hợp với một bộ lọc màu sắc.



OLED (Organic light-emitting diode) là công nghệ màn hình mới, tiết kiệm năng lượng hơn so với màn hình LCD và Plasma trước đây. Công nghệ này cho phép màn hình hiển thị màu sắc tốt và sâu hơn, đồng thời cho phép các hãng sản xuất thiết kế màn hình mỏng hơn so với công nghệ LCD và Plasma trước đây.



Hạn chế của màn hình sử dụng công nghệ OLED đó chính là giá thành cao. Các nhà phân tích thị trường dự đoán phải đến năm 2015, màn hình sử dụng công nghệ OLED mới có thể trở nên phổ biến khi mà giá thành sản xuất loại sản phẩm này trở nên hợp lý hơn và sẽ sớm thay thế màn hình LCD trong tương lai không xa sau đó.



Trên thực tế, những màn hình cỡ nhỏ sử dụng công nghệ OLED đã được trình làng từ trước đây. Samsung đã sử dụng công nghệ này trên một số mẫu smartphone của mình, trong khi đó Sony cũng đã trang bị màn hình OLED cho máy chơi game PlayStation Vita.



Tuy nhiên, những màn hình OLED kích cỡ lớn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, chủ yếu là hạn chế về mức giá cao và độ tin cậy.



Trước đó, Sony đã từng giới thiệu TV sử dụng công nghệ OLED đầu tiên vào năm 2007, với kích cỡ chỉ 11-inch. Sau đó Panasonic đã hợp tác với Sony để phát triển hơn nữa màn hình OLED, tuy nhiên những khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt là thua lỗ trong lĩnh vực TV đã khiến Sony và Panasonic chậm chân trong cuộc đua về màn hình so với 2 đối thủ đến từ Hàn Quốc.



Hình ảnh chính thức TV OLED 55-inch của Sony:

Màn hình tivi không có đường viền

Độ mỏng cực kỳ ấn tượng

Các cổng kết nối được trang bị ở chân đế