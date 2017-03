(PLO) - Vừa qua, LG đã chính thức ra mắt 2 dòng sản phẩm mới của thế hệ TV OLED 4K màn hình cong đẳng cấp tại thị trường Việt Nam.





Chia sẻ về sự ra mắt của hai dòng sản phẩm này tại thị trường Việt Nam, ông Young Lak Kim - Tổng Giám Đốc LG Electronics Việt Nam cho biết: “LG tự hào là hãng điện tử tiên phong và đi đầu trong viêc phát triển công nghệ TV OLED, đồng thời là hãng điện tử đầu tiên trên thế giới sản xuất và thương mại hóa dòng TV OLED 4K.”

Dòng TV OLED 4K là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ WRGB - công nghệ 4 điểm màu trên một điểm ảnh - của OLED và độ phân giải 4K (3840 x 2160 pixels) đem đến khả năng hiển thị tới hơn 33 triệu điểm ảnh phụ.

Điểm nổi bật trong công nghệ màn hình OLED hàng đầu của LG là khả năng hiển thị hình ảnh với màu đen hoàn hảo tạo nên độ tương phản vô hạn, đồng thời cung cấp những dải màu tươi sáng với độ sáng tuyệt đối thấp hơn, mang đến trải nghiệm xem hoàn toàn khác biệt và vượt trội.

Không chỉ cải tiến về công nghệ, những mẫu TV mới nhất của LG còn cho thấy sự đột phá lớn trong trong thiết kế. Với thiết kế Paper Slim (mỏng như giấy), TV OLED của LG mỏng hơn 80% và nhẹ hơn 30% so với TV LED cùng cỡ, chỉ còn mỏng 4,3 mm.

Tất cả các sản phẩm TV OLED 4K của LG đều chạy trên hệ điều hành WebOS 2.0 – Với sự cách tân vượt bậc trong cả giao diện và tính năng, giúp việc điều khiển TV trở nên đơn giản và nhạy hơn.

Trước đó, tại sự kiện công nghệ IFA 2015 diễn ra tại Berlin (Đức), dòng sản phẩm TV EG965T đã được LG giới thiệu cùng với các sản phẩm TV OLED khác và để lại ấn tượng với thiết kế siêu mỏng. Dòng sản phẩm LG OLED 4K của LG vừa cho ra mắt đều được giới chuyên môn đánh giá cao và được vinh danh là "King of TV" tại giải thưởng thường niên lần thứ 11 Value Electronics TV Shootout 2015 và “Best Product” cho hạng mục “European Home Theater TV” tại giải thưởng European Imaging and SOund Association or (EISA) 2015.

Hai dòng sản phẩm này đã bắt đầu có mặt trên thị trường Việt Nam với mức giá 119 triệu cho dòng cho mẫu TV 65EG965T và 79,9 triệu cho sản phẩm TV 55EG920T

TRIỆU MẪN