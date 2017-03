Được thiết kế phù hợp với nhu cầu từ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đến các tổ chức lớn, mẫu máy mới tất cả trong một này mang đến lựa chọn mới khác biệt so với dòng máy để bàn truyền thống, với giá khởi điểm là 656 USD (đã gồm màn hình).

Tuy có giá hấp dẫn như vậy, nhưng máy có hiệu suất hoạt động mạnh mẽ do sử dụng bộ vi xử lý IntelCore2Duo, đồng thời khởi động với thời gian nhanh chóng mặt do đây cũng là một trong những mẫu máy đạt chuẩn Enhanced Experience của Lenovo dành cho Windows 7. ThinkCentre A70z tiết kiệm tới 70% không gian sử dụng,mất ít thời gian cài đặt hơn và tiêu tốn ít điện năng hơn so với các dòng máy để bàn truyền thống. Đồng thời, mẫu máy all-in-one (AIO) này còn có một kiểu dáng thiết kế tinh tế và sành điệu dành cho những văn phòng hiện đại.

Ngoài ra, Lenovo cũng ra mắt dòng máy để bàn kiểu đứng ThinkCentre A58e, mang đến cho các DNVVN một giải pháp điện toán đáng tin cậy với giá cả cực kỳ hợp lý.



Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc phụ trách mảng máy tính thương mại, Lenovo Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của một loạt các nhà quản trị CNTT từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, tài chính, tới y tế, và tất cả đều mong muốn những chiếc máy để bàn tiết kiệm về không gian, về năng lượng tiêu thụ điện, đồng thời lại dễ bảo trì và bảo hành. Chiếc máy ThinkCentre A70z mới này đáp ứng xuất sắc hơn cả những gì mong đợi – không chỉ có một thiết kế cọn nhẹ, cực kỳ tiết kiệm năng lượng, bảo trì nhanh chóng, mà nó còn có hiệu năng mạnh mẽ với mức giá rất phù hợp”.



Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, phân khúc thị trường máy tính thương mại all-in-one được dự đoán sẽ tăng trưởng 16% trong năm 2010 trên toàn cầu với hầu hết thị phần máy tính để hướng tới các DNVVN, người dùng cá nhân và người dùng văn phòng gia đình/văn phòng nhỏ2. Xu hướng phát triển này cũng phù hợp thị trường máy tính cá nhân cho các DNVVN đang phát triển mạnh mẽ – dự đoán sẽ tăng trưởng tới hơn 99 triệu máy tính vào năm 2011.

Theo LN (vtv.vn)