Lenovo vừa ra thông báo sẽ tiếp tục hoãn thời điểm ra mắt của chiếc laptop 'lai' IdeaPad U1 để hoàn thiện hơn sản phẩm này. Thời gian dự kiến mới sẽ "trình làng" model trên là vào khoảng đầu năm sau.

Nếu không có gì thay đổi, IdeaPad U1 phải tới đầu năm sau mới được ra mắt.

Trưởng phòng tiếp thị của Lenovo, David Roman phát biểu trên tờ The Wall Street Journal cho biết, việc hoãn kế hoặch là do Lenovo muốn sản phẩm trước khi ra mắt phải hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn của hãng đặt ra. Nguồn thông tin trên cũng cho biết, IdeaPad U1 sẽ được thiết kế lại so với hình dáng xuất hiện hồi đầu năm.

Lenovo IdeaPad U1 được công bố lần đầu tiên vào tháng một vừa qua. Model này là thiết bị 'lai' đầu tiên của ngành công nghiệp sản xuất PC với hệ điều hành Windows 7 và Linux khi tách rời màn hình. Tuy nhiên, ít ngày sau khi xuất hiện ấn tượng, U1 đã bị thông báo lùi thời điểm phát hành vào cuối năm và đổi từ hệ điều hành Linux sang Android của Google.

Giá bán lẻ của IdeaPad U1 được ước tính vào khoảng 999 USD, theo Computerworld.

Ngoài ra, hãng máy tính Trung Quốc cũng đang bận bịu với mộtt hiết bị khác là máy tính bảng mang tên gọi LePad mới được công bố hồi thàng bảy vừa qua. LePad cũng sẽ chạy hệ điều hành Android và được bán ra vào cuối năm nay.

Theo Minh Phương (Sohoa)