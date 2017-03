Thiết kế hoàn toàn mới: trẻ, thời trang, năng động.

Ấn tượng ban đầu với người dùng Lenovo Idepad G460 thật sự là sản phẩm được cải tiến mạnh về kiểu dáng. G460 hình dáng thời trang với màu đen mạ ánh kim sáng bóng vân chìm caro, đồng bộ với thân máy. Thiết kế ôm gọn, các đường cong gợi cảm uốn lượn trên các bo viền mang lại cảm giác mỏng tối đa cho máy. Bên trong thân máy màu xám đen, kiểu nhôm phay xước tạo nét khỏe, trẻ, năng động và rất cá tính. Mặt trước máy hình thang, nhẵn vát, được vuốt từ bản lề đến tận mép, cho Ideapad G460 vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, vừa mềm mại vẫn vừa chắc chắn.

Hình dáng thon thả, thanh mảnh và phong cách thiết kế mới đối với G460

Một điểm cải tiến mới trong G460 chưa từng thấy trong các dòng sản phẩm Lenovo Ideapad trước đây chính ở mousepad cảm ứng. Bàn di chuột được thiết kế rộng và hợp thời trang, kết hợp cùng kết cấu bàn phím thông minh, bạn sẽ không cảm thấy sự mệt mỏi khi ngồi máy liên tục với một văn bản dài hàng giờ.







Kiểm bàn phím đa chức năng kết hợp nhau, và thân máy phong cách nhôm phay xước cùng màu đen quý phái, ăn khớp với vỏ ngoài đen bạc ánh kim, vân chìm caro

Đáp ứng các yêu cầu về cấu hình cho công việc và giải trí

Ngoài điểm nổi bật về thiết kế thời trang, Lenovo cũng không quên trang bị cho Ideapad G460 một sức mạnh vượt trội về hiệu năng với bộ vi xử lý Intel® Core™ i3 Processor 330M (2.13GHz / 1066 MHz / 3MB L3 Cache) đời mới, tiết kiệm điện năng, cải thiện khả năng xử lý đồ họa so với CPU tiền nhiệm, hỗ trợ RAM công nghệ mới lên tới 2GB tốc độ 1066MHz, có thể nâng cấp lên 8GB. Ổ cứng 320GB SATA II có thể lưu trữ được các dữ liệu, nhiều bộ phim HD, cũng như hàng nghìn bài hát, Ổ DVD đọc ghi nhiều lớp cho phép backup dữ liệu và đọc, ghi những bộ phim chất lượng cao phục tối đa nhu cầu giải trí cho người sử dụng

Ideapad G460 hỗ trợ đầy đủ nhiều tiện ích thông dụng cần thiết cho một laptop All in One, phù hợp cho mọi nhu cầu người dùng như Webcam, đầu đọc thẻ nhớ, HDD dung lượng cao...Pin đi kèm G460 dung lượng cao 2200mAh cho thời gian sử dụng 4 giờ với nhu cầu thông thường. Thời gian sử dụng sản phẩm được cải tiến bền bỉ lên tới 30.000 giờ cùng công nghệ Battery Health giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng pin.







Hình ảnh vân chìm caro, cùng phong cách nhôm phay xước tạo cho LNV G460 một vẻ sành điệu, thời trang, nhưng bên trong đó thực sự là một cỗ máy có sức mạnh cao đối với các game 2D và 3D cùng các ứng dụng giải trí và văn phòng

Màn hình G460 sử dụng công nghệ WXGA LED siêu sáng, tiết kiệm điện năng, góc nhìn rộng, bóng mượt với VibrantView cho màu sắc rực rỡ sống động và sắc nét, đồng thời cũng điều chỉnh sang được dạng màn hình với màu sắc dịu mắt chỉ với vài thao tác đơn giản. Trên cùng là camera tích hợp sẵn để phục vụ nhu cầu quay phim chụp ảnh hay hội thoại video conference qua mạng, với cơ chế tự động điều chỉnh độ nét theo mức độ sáng tối khác nhau để đảm bảo hình ảnh được nét nhất khi chụp ảnh, quay phim, hoặc hội thoại video.

Cạc màn hình tích hợp Intel HD Graphics in processor cho độ phân giải cao HD, bộ loa âm thanh chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu giải trí khá tốt. Hệ thống loa được bố trí dọc theo màn hình, mang lại chất lượng âm thanh vòm khá chuẩn khi giải trí và nghe nhạc.

Màn hình siêu sáng, tiết kiệm điện năng, độ nét cao, màu sắc sống động kết hợp với cạc màn hình HD cho độ nét của những đoạn Film HD lên tới cực đỉnh

Các điểm nổi bật của Lenovo Ideapad G460 như tốc độ card mạng Gigabit truy xuất internet nhanh, CPU hiệu năng cao, màn hành công nghệ LED sắc nét, card màn hình độ nét cao, công nghệ HD…chính là các yếu tố nhà sản xuất Lenovo muốn đưa vào trong G460 để phục vụ hữu ích cho những fan hâm mộ bóng đá. Nếu bạn không đủ thời gian hay sức khỏe để có thể theo dõi một World cup với 64 trận cầu gay cấn, bạn có thể thưởng thức qua mạng với Lenovo Idepad G460, đó là một sự lựa chọn phù hợp.

Tích hợp mang thương hiệu Ideapad

Điểm đặc trưng của tất cả các dòng máy tính xách tay của Lenovo Ideapad đều có công nghệ nhận diện khuân mặt Veriface Face Recognition Technology để đăng nhập vào máy tính một cách nhanh gọn và bảo đảm bằng khuân mặt người sử dụng. Công nghệ One Key Rescue System cũng là một tính năng cực kỳ hữu ích khi hệ điều hành gặp sự cố, chỉ cần ấn 1 nút có thể phục hồi lại hệ điều hành và dữ liệu trong một vài phút, đảm bảo tính hoạt động liên tục của máy tính.

Song song đó là công nghệ OneKey Rescue System 6.0 là công nghệ tiết kiệm điện năng Lenovo Energy Management Software 3.1 (download miễn phí) cho phép “co dãn” hiệu năng của máy theo nhu cầu sử dụng điện năng, giúp máy chạy tối ưu với nhu cầu tải trọng của ứng dụng. Công cụ hội thoại và chat Windows Live Toolbar, công cụ Multimedia nghe nhạc , xem phim, ghi đĩa Power2Go cũng được cung cấp miễn phí trên trang Lenovo Website







Công nghệ OneKey Rescue System- kết hợp với phần mềm OneKey Recovery 7.0 phục hồi nhanh hệ điều hành

Đa dạng cho mọi đối tượng

Với thiết kế và cấu hình hiện tại, G460 không chỉ phù hợp cho nhóm đối tượng khách hàng trẻ, người dùng phổ thông có 2 sự lựa chọn là model 1840 (giá bán 11.894.000 vnd) : Core™ i3 Processor 330M, Ram 2G , HDD 320G, DVD-R, Intel HD Graphic hoặc model 3323 (giá bán 13.079.000 vnd) Core™ i3 Processor 350M: có tốc độ xử lý cao hơn. Với model 1841 (giá bán 13.079.000 vnd) hướng đến nhóm đối tượng có nhu cầu giải trí cao, xem phim với cạc màn hình HD sắc nét hoặc các game 2D thậm chí cả 3D nhờ trang bị thêm card rời nVidia GeForce 512Mb. Riêng model 3404 (giá bán 13.929.000 vnd) là dòng cao cấp nhất, được trang bị CPU hiệu năng cao kết hợp với màn hình hỗ trợ độ phân giả HD, phục vụ cho nhóm khách hàng yêu cầu cao về tốc độ xử lý cũng như tính năng giải trí chuyên dụng.

LNV Ideapad G460 có hệ điều hành DOS, người sử dụng có thể cài đặt hệ điều hành XP, Win7 tùy theo sở thích. Tuy nhiên, nhà sản xuất Lenovo có tiết lộ G460 là mẫu máy được thiết kế dành riêng cho Win 7. Thông qua hệ điều hành mới và cải tiến này, G460 được nổi bật với hiệu năng cao, nhiều tiện ích và khởi động nhanh chóng.

Tất cả các model của sản phẩm Lenovo Ideapad G460 đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống Đại lý của Công ty Phân Phối FPT trên toàn quốc.

TRỌNG LỘC