Leica D-Lux 6 G-Star RAW.

Phiên bản đặc biệt của chiếc D-Lux 6 có giá bán dự kiến khoảng 1.300 USD, đắt hơn khoảng 800 USD so với phiên bản tiêu chuẩn D-Lux 6 và nhiều hơn 1.000 USD so với Panasonic Lumix LX7 (mẫu máy có phần cứng gần giống so với D-Lux 6).

Máy có sẵn ở các hệ thống cửa hàng Leica Store và Boutique trên toàn thế giới.

Leica D-Lux 6 G-Star RAW được nhà sản xuất quần áo G-Star RAW chế tác phần vỏ với lớp da trang trí các dấu chấm độc đáo. Máy phủ lớp màu xám mờ đặc trưng của các sản phẩm cao cấp từ Leica. Dây đeo của máy cũng được hãng thời trang thiết kế riêng.

G-Star từng hợp tác với nhiều thương hiệu khác để đưa ra sản phẩm đặc biệt như Cannondale, Hennessy cognac, Land Rover và một tàu du lịch ở Amsterdam, Hà Lan năm 1927.

Theo Hoài An (VNE)