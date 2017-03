Trong khi Sony và Samsung đều ồ ạt phát hành những model 2010 mới ra thị trường ngay từ đầu năm thì LG lại thực hiện kế hoạch phát hành nhỏ giọt từng model 2010 mới. Phải đến giữa năm nay, LG mới tung ra mẫu HDTV LED 2010 đầu tiên của hãng, model LE5500 với ba kích thước màn hình khác nhau là 37, 42 và 47 inch.

LG LE5500 với thiết kế siêu mỏng. Ảnh: LG.

Chưa tính đến các tính năng và hiệu suất trình diễn, điểm đáng chú ý đầu tiên phải kể đến trên LG LE5500 là thiết kế siêu mỏng. Việc sử dụng màn hình với đèn LED viền đã giúp cho LG LE5500 có một ngoại hình mỏng manh rất thời trang. Với độ dày thân máy chưa đến 28 mm, chiếc LED mới của LG là một trong những mẫu HDTV mỏng nhất tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, LG đã hơi kém tinh tế một chút khi chọn màu cho phần vỏ máy. Thiết kế đường viền màn hình phủ lớp sơn đen bóng xen lẫn các dải màu đỏ tía là chưa đủ để sản phẩm trở nên nổi bật hoàn toàn trong vô số những mẫu HDTV thời trang hiện nay. So thiết kế với mẫu LED B7000 đời 2009 của Samsung, LG LE5500 vẫn có phần đuối hơn.

Đi kèm với màn hình là một chân đế chữ nhật mổng, thiết kế đồng bộ với màn hình và có khả năng xoay về nhiều hướng khác nhau. Toàn bộ các cổng kết nối chính nằm trên TV đều được giấu về phía sau màn hình, phía cạnh bên chỉ còn lại các cổng phụ bao gồm USB, HDMI và Composite, phục vụ cho nhu cầu treo màn hình trên tường của nhiều khách hàng.

Công nghệ LED Plus là tính năng kỹ thuật đáng chú ý nhất trên LE5500. Ảnh: Cnet.

"LED Plus", hệ thống đèn LED viền với tính năng kiểm soát tối mờ cục bộ là tính năng kỹ thuật đáng chú ý nhất trên mẫu HDTV mới của LG. Với cấu trúc LED Plus, mỗi màn hình 42 inch hay 47 inch ở model LE5500 sẽ sở hữu 12 vùng dẫn sáng độc lập khác nhau, riêng model 55 inch sở hữu tới 16 vùng khác nhau, giúp cải thiện chất lượng trình diễn của màn hình, đặc biệt là về độ sáng và độ tương phản.

Ngoài ra, model mới của LG còn sở hữu tính năng "LG Wireless Media Box" và các kết nối mạng Internet. Trong đó, LG Wirle Media Box giúp người dùng loại bỏ hệ thống dây cáp tín hiệu loằng ngoằng bằng thiết bị kết nối HDMI và các chuẩn khác thông qua giao tiếp không dây. Còn về kết nối mạng, thay vì sử dụng ăn ten Wi-Fi tích hợp, nhà sản xuất chỉ cung cấp cho LE5500 khả năng truy xuất dữ liệu trực tuyến thông qua cổng Ethernet, hoặc từ các thiết bị thu sóng Wi-Fi rời dùng cổng USB.

Các kết nối mạng cho phép người dùng sử dụng kho dữ liệu trực tuyến Netcast của LG, đi kèm với các dịch vụ radio trực tuyến Pandora, Slacker, dịch vụ xem phim qua mạng như Netfflix, Vudu. Thêm nữa, người dùng cũng có thể tận dụng kho dữ liệu cá nhân trên máy tính của mình thông qua tính năng kết nối mạng chia sẻ DLNA tích hợp trên TV.

Tương tự như một số model của Samsung, ngoài các tiện ích phim ảnh trực tuyến, LG mang đến thêm cho người dùng hệ thống Yahoo Widgets, bao gồm nhiều ứng dụng mạng nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống Widgets trên model LE5500 đã lên tới 11 sản phẩm khác nhau. Người dùng có thể lựa chọn chơi game ngay trên TV với Widget Soduko hay Whack a Mole, hoặc là trò chuyện trực tuyến với ứng dụng Skype.

Đánh giá về khả năng trình diễn

Tuy nhiên, LED Plus chưa mang lại hiệu quả trình diễn ấn tượng, ngoài việc giúp màn hình có kích thước siêu mỏng. Ảnh: Cnet.

Dù được trang bị công nghệ LED Plus, nhưng khả năng trình diễn của LE5500 mới chỉ dừng lại ở mức khá. Độ sâu của dải màu đen trên màn hình LG chưa thựa sự ấn tượng như quảng cáo của hãng. So với model Sony EX700 và hay Samsung B7000, sản phẩm của LG vẫn tỏ ra hơi sáng hơn một chút khi cùng thể hiện một khung cảnh tối. Trong khi đó, hiện tượng hở sáng (Blooming) cũng xuất hiện khá rõ trong thử nghiệm của Cnet. Các vùng tối nằm ở phía rìa màn hình vẫn còn hơi sáng so với các vùng trung tâm, điều này cho thấy LED Plus chưa thể khiến độ tương phản của màn hình đạt được sự tối ưu.

Bù lại cho khả năng trình diễn độ tương phản chưa thật tốt, LE5500 là mẫu màn hình LED khả năng tái tạo màu sắc khá hoàn hảo. Chất lượng màu sắc trên mẫu LED của LG tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với hầu hết các mẫu LCD thông thường, còn so với các mẫu LED khác của Samsung hay Sony, LE5500 cũng được Cnet đánh giá nhỉnh hơn đôi chút khi thể hiện các tông màu khá chính xác và cho chất hình rất mịn màng.

Thiếu sót chế độ THX và chỉ có chế độ hình ảnh Cinema khiến LE5500 chưa đáp ứng được kỳ vọng của các tín đồ mê phim ảnh. Sở hữu tính năng phát hình 1080p/24 cùng khả năng quét hình TrueMotion 120 Hz nhưng khả năng trình diễn phim ảnh trên chiếc LED mới của LG vẫn không thể nhỉnh hơn một số model 60 Hz. Sau khi, thử nghiệm với một vài phim hành động như I am Legend, Cnet cho biết, tại một số khung cảnh chuyển động nhanh, màn hình đôi khi gặp hiện tượng trễ và rung hình nếu như bạn bật chế độ 1080p/24. Tuy nhiên điều bất ngờ, khi tắt chế độ nay thì LE5500 lại chạy khá mượt mà.

Cũng giống như nhiều sản phẩm của Sony và Samsung, khả năng tiết kiệm năng lượng là một trong những tính năng mà LG muốn nhấn mạnh trên LE5500. Cùng với màn hình công nghệ LED, cảm biến thông minh giúp tự động điều chỉnh ánh sáng phát ra đã giúp cho chiếc màn hình của LG giảm được nhiều điện năng tiêu thụ. So với mẫu Plasma G10 46 inch của Panasonic, LE5500 47 inch tiết kiệm năng lượng gấp ba lần và chỉ chịu thua kém một chút so với mẫu màn hình xanh EX700 42 inch của Sony.

Nếu không thực sự đề cao đến khả năng trình diễn hình ảnh, mong muốn sở hữu một mẫu HDTV LED vừa tiền, tiêu thụ điện năng ít cùng thiết kế siêu mỏng thời trang, LE5500 là một sản phẩm khá hợp lý.

Hiện tại, LE5500 tại Việt Nam mới có một model duy nhất kích thước 42 inch, với mức giá niêm yết 22,99 triệu đồng.

Theo Tuấn Anh (Sohoa)