Có thể khép tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Xung quanh vấn đề trộm sim số đẹp, Luật sư Đường Văn Quân - giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Phát triển Hợp tác Thương mại Vina Legend - cho biết: Hành vi trộm sim này có thể khép vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự. Theo quy định, chủ thuê bao có nghĩa vụ đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước trực tiếp tại địa điểm giao dịch được ủy quyền. Bộ luật Dân sự Việt Nam quy định: Đối với các loại tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu thì người sở tài sản đó phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký theo quy định của pháp luật, khi đó mới có đủ căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản của chủ tài sản. Hơn nữa, tại thời điểm hiện tại chưa có một văn bản pháp luật nào thừa nhận việc các thuê bao di động là đẹp hay không đẹp, việc thuê bao số đẹp chỉ là do người dùng tự đặt ra và quy cho nó một giá trị nhất định khi giao dịch qua tay, pháp luật chỉ thừa nhận một chức năng duy nhất của các thuê bao di động đó là chức năng liên lạc, trao đổi thông tin giữa các người dùng với nhau. Như vậy, khi trường hợp một người bị người khác lấy danh nghĩa tổng đài hoặc một biện pháp nào khác đăng ký mất thuê bao người dùng muốn đòi lại quyền lợi và yêu cầu pháp luật bảo vệ là rất khó. Do chính bản thân người đó cũng chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi sử dụng tài sản, không có đủ căn cứ chứng mình quyền sử dụng tài sản của người đó và cũng rất khó chứng minh được hành vi của người đi đăng ký là tội phạm. Trên thị trường hiện nay, sim di động loại VIP có giá niêm yết từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng chủ yếu thuộc về 3 “gã khổng lồ” là MobiFone, VinaPhone và Viettel. Do vậy, những vụ trộm cắp sim số đẹp cũng chủ yếu diễn ra ở ba nhà mạng này.