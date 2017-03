Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, Giám đốc Phát triển kinh doanh laptop, Công ty CP Thế Giới Di Động, cho biết các sản phẩm tại công ty bị ảnh hưởng khoảng 10% vì lý do này. Đơn cử máy tính Asus K43E Core i3 2330 2G 500 tăng khoảng 500.000 đồng, còn chiếc Dell 14r Core i3/i5 tăng 600.000 đồng so với giá niêm yết trước đây.

"Nhưng do hàng được nhập ít nhất một tháng trước khi đưa ra thị trường nên giá hầu hết laptop tại Thế Giới Di Động từ thời điểm này đến Tết vẫn được chúng tôi cố gắng giữ ở mức giá cũ", bà Thương nói.

Giá một số dòng laptop tăng do ảnh hưởng tình trạng thiếu hụt ổ cứng tại Thái Lan. Ảnh: Hà Mai.

Còn tại hệ thống Viễn thông A, một số dòng laptop Asus và Acer đang phải điều chỉnh giá tăng lên để phù hợp với biến động thị trường. Đại diện một nhà phân phối khác cũng cho biết giá laptop tăng khoảng 10% do các nhà máy sản xuất ổ cứng ở Thái Lan ngưng trệ hoạt động.

Tùy vào dung lượng ổ cứng mà giá từng mẫu laptop tăng khoảng 200.000 đến hơn 500.000 đồng. Vị đại diện này cho rằng việc tăng giá cũng là một bài toán khó cho kế hoạch kinh doanh cuối năm vốn được coi là mùa "sale" thu hút khách.

Đại diện hãng máy tính Asus tại Việt Nam nhận xét hiện tại giá ổ cứng HDD tăng khoảng 30 đến 40% so với trước đây do trận lụt kéo dài ở Thái Lan tạo nên tình trạng khan hiếm ổ cứng. Giá của các đợt hàng laptop mới sắp tới sẽ bị ảnh hưởng do giá thành HDD tăng.

"Tuy nhiên việc tăng giá chỉ áp dụng với những đợt hàng mới chuyển về Việt Nam do ảnh hưởng lũ lụt Thái Lan. Còn sản phẩm còn lại của các đợt hàng trước thì vẫn được giữ mức giá cũ", đại diện Asus chia sẻ.

Các nhà kinh doanh máy tính trong nước cũng đánh giá mặc dù thiếu ổ cứng, giá laptop tăng nhưng vào thời điểm cuối năm nguồn cung vẫn đủ để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong nước do đã ký kết hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp từ trước. Nếu tình trạng thiếu hụt xảy ra thì diễn ra vào khoảng tháng 2 năm tới.

Theo nghiên cứu của IDC, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011, Thái Lan đã cung cấp khoảng 45% lượng ổ cứng trên toàn thế giới. Nhưng đến đầu tháng 11, sản lượng bị giảm phân nửa do tình hình lũ lụt. Hiện tại chưa thể đưa ra con số chính xác về tình hình thiệt hại cho các nhà máy ổ cứng cho đến khi nước lũ rút hết. Tuy nhiên, điều chắc chắn là nguồn cung ổ cứng HDD sẽ thiếu hụt vào quý I/2012.

IDC đưa ra dự báo tình trạng thiếu HDD vào cuối năm nay sẽ tiếp tục trong quý I năm sau. Tình hình sản xuất PC trong quý IV/2011 sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nhờ lượng HDD tồn kho hiện có. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, hậu quả của sự thiếu hụt HDD sẽ làm tổng số PC quý I/2012 có thể bị giảm hơn 20% so với dự báo trước đây.

Tình trạng cầu vượt cung cũng làm giá HDD tăng lên, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá thành của sản phẩm PC. Ngành công nghiệp ổ cứng sẽ bắt đầu hồi phục trong quý I/2012, giá HDD sẽ dần ổn định trong tháng 6. Dự đoán sản xuất PC sẽ trở lại bình thường trong 6 tháng cuối năm 2012.

Theo Hà Mai (VNE)