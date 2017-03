Laptop “refurbished” là những chiếc máy tính mới được nhà sản xuất bán ra, nhưng sau đó bị người sử dụng hay các hãng bán lẻ trả lại do những lỗi hình thức hay hỏng hóc không đáng kể về phần cứng. So với những năm trước đây, loại máy tính xách tay này đã mất dần tính hấp dẫn do các mẫu mới ngày càng rẻ hơn mà cấu hình cũng cao. Tuy nhiên, chúng vẫn là lựa chọn thích hợp cho những người muốn tiết kiệm một khoản tiền tương đối và không quan tâm tới cấu hình máy.

Việc mua một chiếc “refurbished” có thể là lựa chọn sáng suốt khi bạn thích một mẫu latop mới tinh nào đấy và có cơ hộ sở hữu nó với một mức giá rẻ hơn nhiều mà vẫn có đầy đủ các phụ kiện, sách hướng dẫn, phiếu bảo hành và pin kèm theo như máy mới. Ví dụ, mẫu HP Compaq 8510p hàng “refurbished” màn 15 inch có cấu hình khá mạnh: vi xử lý Intel Core 2 T9300 2,5 GHz, bộ nhớ RAM 2 GB, card đồ họa ATI Mobility Radeon X2600, ổ cứng HDD 250 GB, chạy hệ điều hành Windows Vista Business có thể chuyển xuống cài Windows XP mà giá chỉ 1.049 USD. Trong khi đó, máy mới tinh cùng cấu hình lên tới 1.849 USD. Nếu kiếm được loại máy này, người tiêu dùng có thể tiết kiệm được gần 800 USD.

Tuy nhiên, giá netbook cũng như những mẫu laptop thuộc phân khúc “bình dân” vẫn đang tiếp tục giảm mà cấu hình phần cứng lại ngày càng được nâng cấp thì cơ hội cho những chiếc laptop không còn “zin” như hàng “refurbished” không có nhiều. Theo nhận định của Phó chủ tịch tập đoàn phân tích thị trường các nghành công nghiệp NPD, Stephen Baker, laptop “refurbished” không còn đem lại lợi nhuận cho các nhà cung cấp nhưng vẫn sẽ còn hấp dẫn với “chiêu bài” giá rẻ.

Hãng sản xuất máy tính lớn thứ hai thế giới Dell vẫn còn cung cấp nhiều mẫu “refurbished” trực tuyến tại địa chỉ web Delloutlet.com. Tại đây, người tiêu dùng có thể lựa chọn các mẫu máy cấu hình định sẵn theo giá, kích cỡ màn hình, loại vi xử lý, ổ cứng, RAM, card đồ họa hay hệ điệu hành. Ví dụ, chiếc Dell Studio 15 màu đen với cấu hình Intel Core 2 Duo T5750 2.0 GHz, bộ nhớ RAM 3 GB, ổ cứng HDD 250 GB, màn hình 15 inch chạy hệ điều hành Windows Vista Home Premium giá chỉ 559 USD. Trong máy mới cùng cấu hình lại 724 USD, đắt hơn 165 USD. Với hàng “refurbished”, người tiêu dùng có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng vẫn không bị mất cảm giác tự tin như khi sử dụng hàng cũ.

Một lý do khác để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm “refurbished” là việc Microsoft đã ngừng cung cấp hệ điều hành Windows XP cho những dòng laptop phổ thông, và chỉ hỗ trợ những máy đã cài hệ điều hành này từ trước tới 30/6/2010. Chính vì vậy, những người coi trọng sự thân thiện, tính ổn định của hệ điều hành Windows XP vẫn lựa chọn.

Chất lượng hàng “refurbish” luôn là câu hỏi. Mặc dù là máy có lỗi nhưng đã được sửa chữa, làm mới, kiểm nghiệm và chạy thử, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng, nhưng thời gian bảo hành rất khác nhau, tùy theo nhà sản xuất. Ví dụ, Apple, Dell, HP và Fujitsu thường là một năm; còn Lenovo và Sony chỉ trong 90 ngày.

Trong nước, hàng “refurbished” không được công khai, mà nhiều cửa hàng hay lợi dụng sự “nhập nhằng” về khái niệm này để tự nâng lên thành hàng mới bán với giá ưu đãi. Với người tiêu dùng, khi mua, ngoài việc kiểm tra tem dấu, nhãn mác của nhà sản xuất niêm phòng ngoài thùng máy, túi bọc máy và phụ kiện, cần lưu ý Serial Number và Product Number trên thân máy và trong Bios. Ngoài ra, cần quan tâm đến thông tin về loại máy và thời gian bảo hành trên trang web của hãng.

Ví dụ về thông tin máy “refurbished” và máy mới 100% - “còn zin” sau khi kiểm tra Serial Number và Product Number tại trang web dịch vụ của HP:

Bạn có thể tự kiểm tra nhưng thông số này về chiếc máy định mua trên website của nhà sản xuất.