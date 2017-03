Được biết, Samsung Series 5 Chromebook sẽ chính thức được bán ra vào ngày 15/6, nhưng người dùng đã có thể đặt hàng sản phẩm này. Series 5 Chromebook có giá 499 USD (bản có cả Wi-Fi và 3G), hoặc 429 USD (bản chỉ có Wi-Fi).

Phần cứng

Samsung Series 5 là chiếc netbook 12,1 inch với thiết kế tròn, mượt mà. Người ta có thể nói đó chính là chiếc netbook thực sự đầu tiên của thế giới, bởi có lẽ đây là chiếc laptop đầu tiên được thiết kế để người dùng sử dụng Internet là chính. Series 5 có bộ vi xử lý Intel Atom N570 lõi kép, RAM 2GB và ổ SSD 16GB. Phía trái laptop là chỗ cắm điện nhỏ, một lỗ thông hơi, một jack cắm mic/tai nghe, một cổng USB và một cổng VGA. Máy có thêm một cổng USB nữa, một khe cắm thẻ SIM nằm phía bên phải. Chỗ cắm đầu đọc thẻ SD Card nằm phía trước. Ngoài ra, bạn sẽ không tìm thấy cổng Ethernet, không Bluetooth, không đầu ra video số và bàn phím không được chiếu sáng.

Điều đáng khen ngợi nữa là các phím của bàn phím rộng, khoảng cách tốt, dễ gõ. Bàn di chuột lớn và nhạy. Webcam HD hoạt động tốt, nhưng nó chỉ được dùng trong các ứng dụng web, nghĩa là không dùng được với Skype. Đường viền màn hình bóng, nhưng bản thân màn hình lại xỉn vì thế làm giảm độ phản chiếu. Màn hình khá sáng nhưng các gam màu và độ tương phản không ấn tượng.

Ngoài ra, máy không có các phím Function. Và không có phím Delete để xóa, người dùng phải giữ Alt đồng thời nhấn Backspace để xóa các ký tự phía trước con trỏ. Google cũng đã thay phím Caps Lock bằng phím Search.

Google đã khoe khoang nhiều lợi ích của chiếc laptop chạy Chrome. Nó khởi động nhanh, chỉ trong 12 giây và “tỉnh giấc” từ trạng thái “ngủ” chỉ trong 1 hoặc 2 giây. Virus hầu như không có cơ hội thâm nhập khi bạn không thực sự chạy nhưng file khả nghi và toàn bộ hệ thống đã được mã hóa. Theo thử nghiệm, pin của máy chạy được 8 giờ.

Series 5 Chromebook chắc chắn phải chịu đựng những thiếu sót của các mẫu netbook chạy Atom, ngay cả khi không cài hệ điều hành Windows. Các ứng dụng web nhẹ hơn như Evernote thì "ok" nhưng nếu chơi Angry Birds từ kho Chrome Web sẽ rất khó chịu. Và thực tế là chiếc smartphone có thể chạy Angry Birds chạy mượt hơn chiếc laptop này. Có lẽ, Samsung nên chọn một bộ vi xử lý mạnh hơn, như AMD Fusion E-350 chẳng hạn, nó có thể khiến thời lượng pin giảm xuống khoảng 1 giờ, nhưng lại rất tốt với video và các tính năng web đồ họa.

Nhìn chung, Series 5 mang lại cảm giác không thiện cảm lắm. Nắp máy trông khá đơn giản, hời hợt, như thể chúng sẽ bung ra trong chỉ vài tháng. Chất lượng âm thanh từ loa cũng thật khủng khiếp, thậm chí một chiếc laptop nhỏ và rẻ cũng mang lại âm thanh hay hơn. Máy cũng khá nặng nề với 3,3 pound (khoảng 1,5kg). Một chiếc laptop cỡ này và mỏng như thế này phải nhẹ hơn.

Phần mềm

Thực sự không cần phải miêu tả nhiều khi sử dụng Chrome OS. Chỉ cần mở trình duyệt Chrome, mở to cửa sổ và toàn bộ hoạt động máy tính của bạn sẽ diễn ra ở đó. Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ. Việc xử lý các tài liệu, văn bản rất khó khăn. Một menu giúp đỡ ẩn dưới biểu tượng hình đai ốc mang lại cho người dùng một số công cụ cơ bản, nhưng không nói cho bạn biết những thao tác tắt quan trọng như nhấn Ctrl-M sẽ mở trình duyệt file.

Hầu hết những tổ hợp phím tắt này giúp người dùng thực hiện một số nhiệm vụ mà trên các hệ điều hành như Windows, OS X hoặc Linux là bấm vào một biểu tượng, một thanh công cụ. Chẳng hạn, nhấn Ctrl-N để mở một cửa sổ mới, một cửa sổ Chrome tách biệt. Trong các hệ điều hành khác, thông thường người dùng sẽ có biểu tượng trên máy tính và chỉ cần click vào đó. Có thể, các chuyên gia kỹ thuật tại Google thường dùng các phím tắt – nhưng họ có biết có bao nhiêu người dùng quen những phím tắt này không?

Nếu muốn in, Google Cloud Print là lựa chọn duy nhất. Nghĩa là bạn phải có máy in có cáp HP ePrint hoặc một máy in nối với máy tính chạy Windows hoặc Mac và có cài trình duyệt Chrome, và tất nhiên hệ thống phải cắm điện, bật máy, nối Internet thì mới in được. Ngoài ra, người dùng cũng không thể xem Netflix. Hiện nay, Netflix nói: “Chúng tôi đang làm việc với Google để đảm bảo người dùng Chromebook có thể xem các bộ phim và chương trình TV từ Netflix. Chi tiết kết quả làm việc sẽ được công bố trong những tháng tới”.

Tất nhiên, máy tính Chromebook có những lợi thế riêng của nó. Mọi thứ đều đồng bộ với trình duyệt Chrome của bạn trên các máy tính khác. Nó khởi động nhanh và thức giấc nhanh. Nó cũng có thể cập nhật liền mạch lên phần mềm mới mà thậm chí không cần nhắc nhở bạn (tất nhiên đó cũng là một con dao hai lưỡi).

Tất cả những trải nghiệm về Series 5 mang lại cho người dùng cảm giác như họ đang đi trước tương lai vài năm. Có thể là một tương lai không xa, một ngày nào đó khi các ứng dụng web có sức mạnh và đủ tinh tế để thay thế hầu hết những gì đang có trên máy tính. Cùng với bộ vi xử lý tiết kiệm năng lượng, mạnh mẽ và chi phí vừa phải, bộ nhớ flash rẻ hơn, một số phiên bản Chrome OS khác nhau, chiếc mahys tính gắn liền với trình duyệt web có thể sẽ có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, từ giờ cho đến ngày đó, người dùng vẫn có thể tìm thấy những chiếc laptop Windows trong tầm giá 430-500 USD, có thể không có vẻ bóng bẩy như Series 5 Chromebook, và có thể không khởi động nhanh bằng, nhưng mang lại những tính năng tuyệt vời hơn.

Tại thời điểm này, laptop chạy Chrome OS dường như vẫn thích hợp với các chuyên gia công nghệ hơn.

Theo Bảo Bình (ICTnews / PC World)