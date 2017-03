Bảng nhiệt độ màu 1000K: Ánh nến, đèn dầu. 2000K: Trời tờ mờ sáng, đèn volfram (đèn sợi đốt) yếu. 2500K: Đèn trong nhà. 3000K: Đèn Studio. 4000K: Đèn Flash đánh thẳng. 5000K: Ánh sáng trời bình thường, ánh sáng đèn Flash điện tử. 5500K: Trời hửng nắng. 6000K: Trời trong, có nắng. 7000K: Trời có nắng nhiều mây. 8000K: Trời mù sương. 9000K: Trời nắng to, lác đác mây. 11.000K: Trời nắng, trong xanh. 20.000+K: Trên vùng núi, trời nắng to, lác đác mây. .... Những giá trị này chỉ mang tính tương đối do có nhiều yếu tố có thể tác động đến nhiệt độ màu.